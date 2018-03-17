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Время спать: почему нужен правильный сон

© Depositphotos/ Damedeeso
Общество
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Всемирный день сна (World Sleep Day) — ежегодное мероприятие, организуемое Международной ассоциацией медицины сна, в 2018 году отмечалось 16 марта.

Sputnik

Сон – необходимый процесс, во время которого восстанавливается кратковременная память, эмоциональное равновесие и система психологической защиты.

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© Fotolia/ Joesphotostyle
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"Сон человека – непростая вещь, – рассказала антрополог Кристина Кокоскерия. – В течение 7-8 часов сна человек проходит 4-5 циклов. Сами циклы также состоят из отдельных частей".

По словам антрополога, есть две фазы сна: быстрая и медленная.

"Во время медленной фазы замедляются внутренние физиологические процессы человека и организм восстанавливается. Длится она полтора часа. После чего человека переходит на следующую – фазу быстрого сна. Именно на этой стадии человек видит сны", – отметила Кокоскерия.

В целом взрослый человек должен спать семь-восемь часов, дети и пожилые люди – 12-14 часов.

"Но из истории мы знаем, что были люди, которым хватало 4-5 часов сна. Например, Наполеон, Петр I, Шиллер, Бехтерев. Эти люди заставили привыкнуть свое тело к такому режиму", – сказала антрополог.

Гормон сна

Для того чтобы организм человека восстановился после тяжелого рабочего дня, он должен ложиться спать в определенное время суток.

"Во время сна вырабатывается гормон счастья – серотонин и гормон сна – мелатонин, которые защищают нас от стрессов и преждевременного старения. Именно гормон сна регулирует биоритмы – помогает приспосабливаться к смене дня и ночи. Мелатонин активно начинает вырабатываться с наступлением сумерек. Поэтому важно ложиться спать с наступлением ночи. Постель также должна быть удобной, также посторонние звуки не должны ему мешать, потому что сном человека руководствуются отдельные части его мозга", – добавила Кокоскерия.

По словам антрополога, нехватка сна ускоряет старение организма, а хроническое недосыпание разрушительно действует на работу мозга.

Всемирный день сна (World Sleep Day) — ежегодное мероприятие, организуемое Международной ассоциацией медицины сна. День сна призван обратить внимание общества на проблему нарушения сна, которое влияет на различные аспекты жизнедеятельности человека.

Первый раз Всемирный день сна прошел 14 марта 2008 года, теперь он отмечается в пятницу второй полной недели марта.




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