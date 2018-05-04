Ансамбль "Абаза" занял первое место на фестивале в Сочи

III Открытый международный фестиваль, конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Овация» прошел в Сочи с 27 апреля по 3 мая.

СУХУМ, 4мая – Sputnik, Асида Квициния. Государственный детский хореографический ансамбль "Абаза" занял первое место на III Открытом международном фестивале, конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества "Овация", который прошел в Сочи с 27 апреля по 3 мая.

"На фестивале в Сочи принимали участие совсем юные танцоры в возрасте пяти-шести лет. Это их первый фестиваль и серьезное выступление. Мы представили два номера. Первый абхазский танец "Аных,эа куашара", второй — "Акьап-кьап". Кавказские танцы чаще всего представляют экспрессивными и темпераментными, но особенность нашего номера заключалась в плавных неторопливых движениях. Этот номер, на мой взгляд, подходит детям такого возраста, они раскрываются и хорошо передают всю красоту этого танца», — рассказала художественный руководитель ансамбля "Абаза" Циала Чкадуа.

© Фото : Ансамбль "Абаза" на фестивале в Сочи

Жюри также отметило выступление юных танцоров и правильно выбранный стиль танца, зрители в свою очередь каждое выступление детей провожали овациями. На фестивале выступали достойные участники, дети сильно волновались, и после объявления победы 43 участника из Абхазии, радуясь победе, выбежали на сцену, поделилась Чкадуа.

"Ближе к лету на Черноморском побережье открывается все больше фестивалей. Нам присылают приглашения, и, насколько мне известно, Абхазия также в этом не отстает. В Пицунде с мая по август будет организовано множество фестивалей", — добавила она.

По словам хореографа, по возвращении домой ансамбль планирует провести концерты в городах Абхазии и при поддержке Министерства культуры собирается в августе посетить танцевальный фестиваль в Анталии, а в июне дети выступят с концертом в Санкт-Петербурге и в Геленджике.

Хореографический ансамбль "Абаза" — лауреат и победитель фольклорных конкурсов. В репертуаре коллектива танцы народов мира.