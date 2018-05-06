Война и Мир: в Дамаске открыли выставку сирийских художников

СУХУМ, 6 мая — Sputnik. Современные сирийские художники открыли выставку работ в Национальном музее Дамаска, сообщает РИА Новости.

В сообщении говорится, что выставки в Сирии были регулярными, но в связи с войной был длительный перерыв.

"Мы открыли выставку работ современных художников Сирии, которую мы планируем сделать ежегодной. Этой традиции уже много-много лет — проводить именно здесь выставку современных сирийских художников. И после перерыва, связанного с войной, мы возрождаем эту традицию. Художники приходят сюда, в парк с античными памятниками, пишут свои картины в течение десяти дней, а потом выставляют свои полотна на выставке", — сказал журналистам директор музея Касем аль-Мухаммад.

По словам директора музея, выставка стала возможной после прекращения минометных обстрелов со стороны террористов, когда территорию анклава Восточная Гута правительственные войска Сирии освободили от исламистских боевиков.

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"Если включить ТВ, то все, что вы услышите о Сирии — война, война, война. Цель нашей выставки — донести до людей, что здесь есть любовь, здесь есть человечность. И мы хотим сказать, что каждый человек в Сирии — против войны. И художник именно посредством картин может сказать своё слово", — рассказал художник, чьи работы представлены на выставке, Бади Джахджа.

Национальный музей Дамаска находится в западной части города, между Университетом Дамаска и мечетью Текия. Сбор экспонатов начался в 1919 году, а нынешнее здание было построено в 1936 году. В музее представлены экспонаты, начиная с первобытной эпохи.