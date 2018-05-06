Война и Мир: в Дамаске открыли выставку сирийских художников

СУХУМ, 6 мая — Sputnik. Современные сирийские художники открыли выставку работ в Национальном музее Дамаска, сообщает РИА Новости.
В сообщении говорится, что выставки в Сирии были регулярными, но в связи с войной был длительный перерыв.
"Мы открыли выставку работ современных художников Сирии, которую мы планируем сделать ежегодной. Этой традиции уже много-много лет — проводить именно здесь выставку современных сирийских художников. И после перерыва, связанного с войной, мы возрождаем эту традицию. Художники приходят сюда, в парк с античными памятниками, пишут свои картины в течение десяти дней, а потом выставляют свои полотна на выставке", — сказал журналистам директор музея Касем аль-Мухаммад.
По словам директора музея, выставка стала возможной после прекращения минометных обстрелов со стороны террористов, когда территорию анклава Восточная Гута правительственные войска Сирии освободили от исламистских боевиков.
"Если включить ТВ, то все, что вы услышите о Сирии — война, война, война. Цель нашей выставки — донести до людей, что здесь есть любовь, здесь есть человечность. И мы хотим сказать, что каждый человек в Сирии — против войны. И художник именно посредством картин может сказать своё слово", — рассказал художник, чьи работы представлены на выставке, Бади Джахджа.
Национальный музей Дамаска находится в западной части города, между Университетом Дамаска и мечетью Текия. Сбор экспонатов начался в 1919 году, а нынешнее здание было построено в 1936 году. В музее представлены экспонаты, начиная с первобытной эпохи.