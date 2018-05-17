Вышинский: СБУ рассылала фото с обыска в СМИ

СУХУМ, 17 мая — Sputnik. Задержанный в Киеве Кирилл Вышинский сообщил, что СБУ рассылала фотографии с обыска по его делу в средства массовой информации, пишет РИА Новости.
"По результатам этого действия я расписался рядом с их подписями под статьей, в которой было сказано, что я не имею права, как и те, кто еще расписывается дальше, разглашать какие-либо данные следственных действий. А уже в момент проведения, даже до окончания этих следственных действий, фотографии со следственного действия в моей квартире появились в интернете и широко тиражировались", — говорится в сообщении Вышинского, которое он озвучил в суде.
Вышинский также отметил, что у него были изъяты все мобильные устройства с доступом в интернет.
Херсонский городской суд в четверг с 12:00 по московскому времени рассматривает меру пресечения в отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.