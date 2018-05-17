Вышинский: СБУ рассылала фото с обыска в СМИ

Херсонский городской суд в четверг с 12:00 по московскому времени рассматривает меру пресечения в отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

СУХУМ, 17 мая — Sputnik. Задержанный в Киеве Кирилл Вышинский сообщил, что СБУ рассылала фотографии с обыска по его делу в средства массовой информации, пишет РИА Новости.

"По результатам этого действия я расписался рядом с их подписями под статьей, в которой было сказано, что я не имею права, как и те, кто еще расписывается дальше, разглашать какие-либо данные следственных действий. А уже в момент проведения, даже до окончания этих следственных действий, фотографии со следственного действия в моей квартире появились в интернете и широко тиражировались", — говорится в сообщении Вышинского, которое он озвучил в суде.

© REUTERS / Stringer Сторона обвинения требует арестовать Вышинского на 60 дней

Вышинский также отметил, что у него были изъяты все мобильные устройства с доступом в интернет.

Херсонский городской суд в четверг с 12:00 по московскому времени рассматривает меру пресечения в отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

На сайте Херсонского городского суда пишут, что "данное лицо подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 (государственная измена)".

