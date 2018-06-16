Ученые заявили, что "пьющие" подростки портят свои кости

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Специалисты из США заявили, что чрезмерное употребление спиртных напитков среди несовершеннолетних девочек ведет к дегенерации костей, сообщает DailyMail.

Исследования проводились среди 87 респондентов. Результаты показали, у тех, кто выпивает два раза в неделю костная масса меньше, чем у непьющих сверстниц.

По словам исследователей, учитывая то, что формирование костей у женщин заканчивается примерно в 25 лет, алкоголь затормаживает развитие нескольких важных костей в организме. В некоторых случаях эти кости вовсе не формируются.

У девушек спросили, насколько часто они употребляют алкоголь. По ответам большинства было установлено, что в среднем девушки 20-25 лет выпивают более четырех напитков за два часа.

Ранее учеными устанавливалось, что у любителей выпить повышается риск заболевания остеопорозом и других костных болезней, так как алкоголь негативно влияет на уровень кальция в организме.

В ходе эксперимента выяснилось, что "пьющие" девушки чаще ломают кости, в особенности в области бедер и позвоночника.

"Мы живем дольше, чем наши предки. Строение костей очень важный элемент в организме человека, а особенно женщин, которые более подвержены риску остеопороза", — рассказал участник исследования Доктор Ла Бри.

Авторы исследования надеются, что полученные данные помогут родителям предостеречь детей от излишнего употребления алкоголя.