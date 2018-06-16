17:44 16 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 26°C
Прямой эфир
  • USD62.69
  • EUR72.53
Поиск
Девушки на пляже

Ученые заявили, что "пьющие" подростки портят свои кости

CC0
Общество
Получить короткую ссылку
4 0 0

Ученые из США провели исследование среди американских студентов.

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Специалисты из США заявили, что чрезмерное употребление спиртных напитков среди несовершеннолетних девочек ведет к дегенерации костей, сообщает DailyMail.

Исследования проводились среди 87 респондентов.  Результаты показали, у тех, кто выпивает два раза в неделю костная масса меньше, чем у непьющих сверстниц.

Операция
CC0
Медики распечатали на принтере череп для пациента

По словам исследователей, учитывая то, что формирование костей у женщин заканчивается примерно в 25 лет, алкоголь затормаживает развитие нескольких важных костей в организме. В некоторых случаях эти кости вовсе не формируются.

У девушек спросили, насколько часто они употребляют алкоголь.  По ответам большинства было установлено, что в среднем девушки 20-25 лет выпивают более четырех напитков за два часа.

Ранее учеными устанавливалось, что у любителей выпить повышается риск заболевания остеопорозом и других костных болезней, так как алкоголь негативно влияет на уровень кальция в организме.

В ходе эксперимента выяснилось, что "пьющие" девушки чаще ломают кости, в особенности в области бедер и позвоночника.

"Мы живем дольше, чем наши предки. Строение костей очень важный элемент в организме человека, а особенно женщин, которые более подвержены риску остеопороза", — рассказал участник исследования Доктор Ла Бри.

Авторы исследования надеются, что полученные данные помогут родителям предостеречь детей от излишнего употребления алкоголя.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Случаи бытового насилия, архивное фото
    Казахская пленница

    Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Детское питание
    В усиленном режиме

    Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции семи белорусских предприятий.

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

  • МЧС
    Горячая пора

    В Кишиневе в первые же часы работы палаток Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД за помощью из-за жары обратились более 1300 человек.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Опора ЛЭП в виде талисмана чемпионата мира по футболу 2018 волка Забиваки, установленная в Калининградской области
Неделя в объективе: зрелищный старт ЧМ- 2018
В моем сердце он останется навсегда. Путин попрощался с Говорухиным
В моем сердце он останется навсегда: Путин попрощался с Говорухиным
Сервировка стола
Сервировка стола: наглядная инструкция

Соцсети

Sputnikabkhazia