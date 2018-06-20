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Фотограф

18 лет в кадре: отец снимал дочь каждую неделю

CC BY-SA 2.0 / Bruce Aldridge / take a photo
Общество
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Более 32 миллионов человек посмотрели видео, наблюдая за тем, как росла девочка в течение многих лет.

СУХУМ, 20 июн — Sputnik. Режиссер из Нидерландов Франс Хофмейстер сделал своей дочери Лотте невероятный подарок, который готовил 18 лет. Любящий отец снимал ее каждую неделю, начиная с самого рождения в 1999 году и до совершеннолетия, и объединил снимки в пятиминутном таймлапс-видео. Об этом сообщает Sputnik Молдова.

"Когда Лотте родилась, она менялась так быстро, как все дети, — рассказал Хофмейстер британской газете The Guardian. — Я отчаянно пытался сохранить столько воспоминаний о счастливых минутах ее детства, сколько возможно".

Еженедельное позирование для фото стало своеобразной семейной традицией. Снимая свою дочь, Франс каждый раз спрашивал, как прошла ее неделя или что она делала в школе. Снимки запечатлели девочку в разных настроениях — иногда она весело смеялась, иногда — горько плакала.

"Думаю, что это помогло нам с Лотте на протяжении всех этих лет не отдаляться друг друга. Я чувствую, что понимаю свою дочь, и что она понимает меня, и это чувство не покидало нас никогда", — говорит режиссер.

"Портрет Лотте, от 0 до 18 лет"  собрал на Youtube за семь месяцев несколько миллионов, и продолжает набирать популярность — хотя рекорд принадлежит ранней версии таймлапса, который заканчивается снимками 14-летней девочки и набрал более 32 миллионов просмотров.

"Я думаю, что этот видеоролик стал популярным, потому что он говорит с людьми. В нем заключены чувства, которые близки многим людям, — о жизни, о радости, которую вы чувствуете каждый миг, пока ваши дети вместе с вами", — уверен Франс.

25-секундная сокращенная версия видео

Похожее видео Хофмейстер снял и о своем сыне — таймлапс "Портрет Винса" был завершен к 14-летию мальчика.





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