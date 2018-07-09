Открыт прием заявок на конкурс соцрекламы "Импульс"

Прием работ на участие в конкурсе социальной рекламы "Импульс" продлится до 14 октября 2018 года.

СУХУМ, 9 июл – Sputnik. Пятый юбилейный сезон конкурса государственной соцрекламы "Импульс" открыла медиа группа "Россия сегодня" в понедельник 9 июля, сообщает пресс-служба "Россия сегодня".

Прием работ 2018 года стартовал на сайте конкурса. Участвовать в нем могут органы государственной власти и местного самоуправления России и стран СНГ и учрежденные ими некоммерческие организации с рекламными работами на социальные темы, опубликованные и реализованные с 1 октября 2017 года по 13 октября 2018 года. Прием заявок будет открыт до 14 октября.

"В этом году конкурсанты будут бороться за призовые места в восьми основных номинациях – видеореклама, аудиореклама, наружная реклама, интернет-реклама, рекламный плакат, рекламный буклет, рекламная кампания, рекламная активация", — говорится в сообщении.

Для участников конкурса "Импульс" предложит также семь специальных номинаций — "Гран-при", "Трендсеттер года", "Признание Интернет", "Наш характер", "Будь здоров!", "Дети – наше все", "Безопасная езда".

Победителя конкурса определит экспертное жюри. Выбрать лучшую госрекламу смогут и пользователи Рунета. Для этого нужно проголосовать на сайте конкурса в ноябре 2018 года. Новых лауреатов "Импульс" объявит на церемонии награждения в конце декабря в Москве. Победители получат памятные статуэтки.

Председателем жюри конкурса выбран генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"В этом году конкурс "Импульс" празднует первый юбилей, ему исполняется пять лет. "Импульс" уверенно чувствует себя в пространстве отечественной социальной рекламы. С ее помощью мы понимаем, что делает нашу жизнь более комфортной, безопасной и осмысленной. Социальная реклама транслирует ценности, которые объединяют общество и делают его добрее. Рады, что в этом есть частица труда и энергии "Импульс", – обратился к участникам конкурса Киселев.

Импульс — конкурс государственной социальной рекламы, который призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень. Организатором ежегодного конкурса социальной рекламы среди органов государственной власти "Импульс" выступает международная медиа группа "Россия сегодня".

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