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Девочка из Нигерии

Самую красивую девочку назвали СМИ

© instagram/mofebamuyiwa
Общество
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Девочка стала известна после публикации ее снимков в соцсетях - пользователи отметили, что ребенок выглядит как кукла.

СУХУМ, 27 июл — Sputnik. Британские СМИ назвали пятилетнюю девочку Джейр из Нигерии самой красивой в мире, сообщает портал "Ридус". Ребенок стал известен после того, как ее снимки появились в соцсети Instagram у фотографа Мофе Бамаива. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.

Внешность девочки назвали кукольной, некоторые пользователи даже упрекнули фотографа в излишнем редактировании фотоснимков. Однако факт неотразимости внешних данных девочки неоспорим — при этом Бамаива отметила, что ребенок не является профессиональной моделью, но тем не менее совсем не боится камеры.

У пятилетней Джейр есть две сестры семи и десяти лет, которые также не обделены красивой внешностью.




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