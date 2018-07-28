Медовый фреш: готовим прохладительный напиток со Sputnik

Sputnik
На приготовление медового "эликсира" уйдет не больше 5 минут, а полученной энергии хватит на весь день.
Сочетание меда и мяты избавит от летней жажды, а лимон прибавит кислинки приторному вкусу и наполнит организм зарядом витаминов.
Состав:
Вода – 1 литр
Мед – 5 ложек
Лимон – 1 штука
Мята – по вкусу
Лед
Рецепт:
В 1 литр охлажденной воды добавить 5 ложек сезонного меда, выжать один лимон, "заправить" мятой по вкусу и охладить льдом.
Полезные свойства:
Мед – придает энергию, повышает иммунитет, восстанавливает силы, нормализует работу кишечника. Ежедневное употребление 1,5 – 2 ч. л. меда способно увеличить работоспособность, снизить утомляемость организма и препятствовать негативному влиянию стресса.
Мята – обладает "охладительным" эффектом, утоляет чувство жажды, тонизирует, освежает дыхание, стимулирует кровообращение.
Лимон – снижает аппетит, снижает кислотность, улучшает процессы пищеварения, содержит 33% суточной нормы витамина С.
Вода — уменьшает усталость, очищает организм.