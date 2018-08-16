Ночные набеги на холодильник: эксперты рассказали о последствиях

О том, как ночные объедания сказываются на здоровье, к чему приводит употребление еды во время просмотра сериалов и о том, когда стоит бить тревогу, рассказали эксперты.

СУХУМ, 16 авг — Sputnik. Употребление пищи в позднее время суток, в особенности перед сном, вредит организму, уверены опрошенные РИА Новости эксперты. Это может привести к обострению хронических заболеваний, ожирению, а также спровоцировать онкологию.

О том, что еще сулит объедание на ночь, влияет ли на организм употребление еды за просмотром телевизора, как справиться с такой привычкой и какие продукты все-таки можно съесть, если человек голоден перед сном, читайте в материале РИА Новости.

Перекусы вместо обедов

Существует две категории людей, употребляющих пищу в позднее время суток, и к одной из них относятся здоровые люди, которые вынуждены есть ночью, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения города Москвы Антонина Стародубова.

"Это может быть связано с невозможностью или нежеланием принимать пищу на рабочем месте или вне дома, например, кто-то работает весь день, возвращается с работы поздно и может поесть дома только ночью или поздно вечером. Это могут быть здоровые люди без психических или психологических проблем", — сказала она.

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Стародубова рассказала, что зачастую люди, к примеру, не завтракают полноценно или завтракают, но вынужденно не едят в течение дня, позволяя себе лишь перекусы, калорийность которых ошибочно не учитывают. При этом после работы они поздно ужинают, такая трапеза зачастую состоит из больших порций высококалорийных жирных блюд, и в конечном итоге они переедают.

Сами длительные перерывы между приемами пищи, по ее словам, могут привести к острым заболеваниям или обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), язвенной болезни и гастрита, а переедание в позднее время суток повышает риски возникновения метаболических нарушений, включая ожирение, сахарный диабет и различные нарушения липидного и углеводного обмена. Кроме этого, избыток жирной пищи в вечерние и ночные часы приводит к нарушению сна, отрыжке, изжоге и появлению чувства тяжести в животе.

"Конечно, врачи не рекомендуют такой режим приема пищи, он крайне негативно сказывается на здоровье. Нужно обязательно находить возможность есть как минимум три раза в день, а оптимально 5-6 раз небольшими порциями", — подчеркнула диетолог.

Ночная еда — потребность или зависимость?

Вторая группа, как рассказала Стародубова, включает людей с психологическими или психиатрическими проблемами. В медицине, по ее словам, это называется расстройствами пищевого поведения, а в англоязычной литературе выделяют "синдром ночной еды". Для него характерно полное отсутствие аппетита с утра и переедание в ночные часы, когда человек съедает более 25% суточной калорийности после ужина.

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Такие пациенты, хоть и не всегда, но могут страдать ожирением. Помимо этого, у них часто нарушаются метаболические процессы, становится сложно контролировать уровень глюкозы, увеличивается содержание жиров в крови. К тому же, по ее словам, исследования свидетельствуют, что чем меньше времени от последнего приема пищи до того, как человек заснул, тем выше риски возникновения некоторых видов онкологических заболеваний.

Как рассказал РИА Новости замдиректора московского научно-практического центра наркологии по научной работе, доктор медицинских наук Олег Бузик, некоторые люди начинают есть ночью, чтобы справиться со своими невзгодами, а затем испытывают дополнительное чувство вины за избыточно съеденное, которое снова заедают. Одиночество при этом может оказаться неблагоприятным фактором, однако склонными к ночному перееданию могут быть и те, кто состоят в отношениях или имеют семью, добавил эксперт.

По его словам, употребление еды ночью, когда человек теряет контроль над количеством потребляемой пищи, может являться болезнью зависимости. В таком случае у него появляется непреодолимое влечение поесть. "Это очень гипертрофированное состояние, которое постоянно присутствует в сознании и не дает больше ни о чем думать", — пояснил эксперт.

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При употреблении пищи человек в таком случае не испытывает насыщения, поскольку перестают работать так называемые барорецепторы.

"Если нет возможности удовлетворить это желание, возникает состояние, напоминающее абстинентный синдром. Мы видим все признаки наркологического заболевания", — пояснил Бузик.

Зависимость от еды, как и любая другая, возникает, в том числе, из-за ряда накопившихся психологических проблем, которые человек не в состоянии решить самостоятельно. В такой ситуации, как подчеркнул врач, необходимо обратиться к специалистам.

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Популярным явлением, особенно среди молодежи, в последнее время стало употребление еды во время просмотра сериалов, фильмов или спортивных состязаний. Это, как считает врач, является плохой привычкой.

"Просмотр телевизора или чтение с экрана телефона во время еды — однозначно вредная привычка, хоть сейчас в рекламе и популяризуют прием пищи во время просмотра спортивных мероприятий. Прием пищи должен происходить в определенное время, по режиму и в определенных условиях, за столом, без отвлечения на гаджеты или телевизор, желательно наличие красивой сервировки и оформление блюд. Блюда должны быть не только вкусными, красивыми и аппетитными, но и безопасными, таким образом, соблюдение чистоты и гигиены питания также являются обязательными. В рацион должны входить овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и источники полноценного белка. Все это входит в понятие культуры питания", — отметила Стародубова.

Она разъяснила, что чаще всего, когда люди смотрят телевизор, они, напротив, употребляют так называемый фаст-фуд, то есть высококалорийную еду с большим содержанием соли и сахара, насыщенных и транс-жиров.

"Это еда, которую однозначно нельзя употреблять каждый день, поскольку это скажется на здоровье крайне негативным образом — резко возрастают риски повышения артериального давления, формирования сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и ожирения", — пояснила она.

Стоит ли бить тревогу?

Как рассказал Бузик, как таковой глобальной проблемы, связанной с ночными перееданиями, в России нет, это, скорее, частные случаи. Он добавил, что в качестве профилактических мер необходимо рассказывать людям о том, что ломка суточного ритма или стрессы могут привести, в том числе, и к психической патологии.

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Как считает Стародубова, чтобы не стать жертвой ночных перееданий, человеку необходимо в первую очередь не есть лишнего, сбалансированно и разнообразно питаться, соблюдать режим питания.

Также чтобы избежать болезней, к которым приводит переедание, нужно исключить употребление жирной, соленой, сладкой и жареной пищи и еду в ночное время. "Ужинать нужно более чем за два часа до сна. На ужин лучше употреблять легко усваиваемую и не калорийную пищу. Калорийность ужина должна составлять 15–20% от суточной калорийности. Это может быть белковое блюдо, например, творог, омлет или рыба с овощным гарниром", — пояснила врач, добавив, что диетологи также часто рекомендуют употреблять кефир или другие кисломолочные напитки перед сном. Также вечером можно съесть не очень сладкий фрукт.