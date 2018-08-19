13:50 19 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.88
  • EUR76.18
Поиск
Игра престолов

Букмекеры в России начали принимать ставки на финал "Игры престолов"

© КиноПоиск
Общество
Получить короткую ссылку
40 0 0

Финальный сезон популярного сериала выйдет на экраны в первой половине 2019 года

СУХУМ, 18 авг — Sputnik. Букмекерские конторы России начали принимать ставки на то, как будут развиваться события в новом сезоне нашумевшего сериала "Игра престолов", в частности на то, кто будет править Вестеросом, сообщает Life.ru.

Автор Игры престолов Джордж Мартин
© 7kingdoms
"Может умереть кто угодно": автор "Игры престолов" объяснил смерти героев

Основным претендентом на Железный трон пока является Бран Старк. Далее идут ребенок Джона Сноу, сам Джон Сноу и Дейенерис Таргариен.

Букмекеры предлагают сделать ставку на то, кто погибнет первым в восьмом сезоне. В этой категории фаворитом выступает Яра Грейджой. Помимо этого, букмекеры предлагают сделать ставку на смерть еще одного дракона Дейенерис.

Выход заключительного сезона "Игры престолов" запланирован на 2019 год. Телесериал снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Сериал получил всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев, став одним из самых популярных в истории. На его счету 38 престижных премий "Эмми".



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске
    Не лечит, а калечит

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Почему так дорого?

    Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

  • Здание Белого дома в Вашингтоне за забором
    Крепкий лей

    Как обвал рубля ударил по Молдове, и что ждет российскую валюту в конце августа и сентябре, выяснял корреспондент Sputnik.

  • Две женщины на улице. архивное фото
    Второй будешь?

    Закон в Таджикистане запрещает иметь двух жен, но это мало кого останавливает: для девушек статус второй жены - пылкая любовь без надоедливой бытовухи, для женщин постарше - решение материальных проблем и спасение от одиночества.

  • Успенский собор и колокольня Рязанского кремля
    Братские отношения

    Во время форума древних городов посол Узбекистана в России предложил Рязани стать побратимом Бухары.

  • Военный с биноклем, иллюстративное фото
    Улетела навсегда

    Силы обороны Эстонии прекратили поиски выпущенной истребителем НАТО ракеты класса "воздух-воздух".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Красивые и богатые: список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Белка и Стрелка совершили космический полёт на кораблеСпутник-5 19 августа 1960 года
Белка и Стрелка в Космосе: как собаки совершили полет на корабле "Спутник-5"
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia