Букмекеры в России начали принимать ставки на финал "Игры престолов"

Финальный сезон популярного сериала выйдет на экраны в первой половине 2019 года

СУХУМ, 18 авг — Sputnik. Букмекерские конторы России начали принимать ставки на то, как будут развиваться события в новом сезоне нашумевшего сериала "Игра престолов", в частности на то, кто будет править Вестеросом, сообщает Life.ru.

Основным претендентом на Железный трон пока является Бран Старк. Далее идут ребенок Джона Сноу, сам Джон Сноу и Дейенерис Таргариен.

Букмекеры предлагают сделать ставку на то, кто погибнет первым в восьмом сезоне. В этой категории фаворитом выступает Яра Грейджой. Помимо этого, букмекеры предлагают сделать ставку на смерть еще одного дракона Дейенерис.

Выход заключительного сезона "Игры престолов" запланирован на 2019 год. Телесериал снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Сериал получил всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев, став одним из самых популярных в истории. На его счету 38 престижных премий "Эмми".