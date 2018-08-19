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Бизнесмен с телефоном в руках в салоне самолета

Названы самые безумные просьбы авиапассажиров

© Fotolia / Kasto
Общество
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В одном случае пассажир заказал в свой самолет отдельную еду - бутерброды, свежие овощи и фрукты, но ни к чему из этого не притронулся - еда предназначалась для его попугая.

СУХУМ, 19 авг — Sputnik. Представители частной американской авиакомпании NetJets рассказали о самых безумных просьбах, с которыми обращаются к ним пассажиры частных самолетов, сообщает Lenta.ru.

По словам сотрудников авиаперевозчика, как-то раз к ним обратился пассажир, взявший с собой на борт пса, посадить лайнер где-нибудь, "чтобы его собака смогла прогуляться и подышать свежим воздухом", а после продолжить полет.

Другой авиапассажир попросил, чтобы стюардессы скачали ему весь сезон популярного телесериала. В третьем случае, путешественник заказал в свой самолет отдельную еду — бутерброды, свежие овощи и фрукты, но ни к чему из этого не притронулся — еда предназначалась для его попугая.

А один раз семья из 36 человек захотела разом отправиться в парк развлечений Диснейленд (Орландо). Так вот, для их перевозки потребовалось четыре частных борта, потому как они пожелали приземлиться одновременно.



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