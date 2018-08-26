Будить рано и заставлять рисовать: как подготовить ребенка к школьным будням

О том, как психологически подготовить ребенка к тяжелым школьным будням, почему нужно его будить рано и зачем развивать мелкую моторику, читайте в материале Sputnik.

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Лето проходит. Впереди долгие учебные месяцы. Родители готовят своих детей к школе: покупают одежду и канцтовары. Но не всегда важна одна лишь материальная обеспеченность. Многим детям не хватает и моральной подготовленности.

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О том, как помочь ребенку от летнего расслабления перейти к напряжению учебного года, рассказала психолог Анжела Ладария.

"Последние дни лета очень актуально то, как морально подготовить ребенка к школе. Во-первых, детям сложно поменять режим дня. Если во время летних каникул детям разрешалось спать много, смотреть телевизор, сидеть в интернете или проводить время на море или в играх, то теперь им приходится регламентировать свое время", — отметила она.

Родителям психолог советует уделять большое внимание подготовительному этапу. Именно мамам и папам нужно проконтролировать процесс.

"За несколько дней до начала учебы родителям нужно заставлять детей ложиться вовремя, чтобы вставать рано. Для нормального учебного процесса важно высыпаться. Потому что не выспавшийся ребенок не будет настроен на учебный процесс, он изначально будет не в настроении. Также давать что-то писать и читать", — рекомендует Ладария.

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Первоклашкам

По мнению психолога, особенно важна подготовка для первоклашек. Если ребенок до того, как пошел в школу, не проходил специальный курс, то ему сложно будет привыкнуть к нагрузкам.

"В таком случае, можно даже дать ребенку немного порисовать, то есть улучшить моторику. Тем более все дети любят это делать. Приучать к усидчивости. Усидчивость – черта, которая формируется и развивается. Поэтому родителям следует давать различные задания детям, чтобы они привыкли к кропотливой работе", — уверена Ладария.

Чтобы первоклассник психологический был готов, для него важно знать, с кем он будет учиться.

"Вот я часто в доме юношества наблюдала картину: после подготовительного курса дети друг друга спрашивают, кто в какую школу идет. И когда выявляются будущие одноклассники, дети искренне радуются, поэтому хорошо свести детей до 1 сентября. Вообще неплохо было бы, если родители дней за 10 до начала учебы приводили бы детей в школу, говорили им: "вот это твой будущий класс, одна из этих парт будет твоей", возможно познакомить его с будущей учительницей. Потому что новизна кого-то может пугать", — резюмировала психолог.

Учебный год в Абхазии начнется в субботу 1 сентября.