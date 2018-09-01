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Сон

Ученые рассказали, почему люди забывают сновидения

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Общество
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Неспособность большинства людей запоминать сновидения связана с особенным строением мозга.

СУХУМ, 1 сен — Sputnik. Человек в норме проводит третью часть своей жизни во снах, но мало кто может похвастаться, что он запоминает хотя бы мизерную долю своих сновидений. Чаще всего, после пробуждения сны забываются напрочь, а если какая-то часть сюжета и остается плавать в памяти, то в следующую минуту и она может безвозвратно отправиться обратно в сонное царство.

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© Sputnik . Александр Вильф
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Скоротечность сновидений — досадный и малопонятный факт. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Human Neuroscience, дает первые ответы на вопрос о том, почему человеческий мозг неспособен долгое время хранить картины снов.

Дело в том, что разные участки мозга имеют свой собственный режим работы и отдыха. Последним ко дню отходит гиппокамп — это орган в мозге, который занимается тем, что "перетаскивает" информацию из кратковременной памяти в долговременную.

Если гиппокамп засыпает последним, разумно было бы предположить, что и просыпается он не раньше, чем другие органы. Именно поэтому, как выяснили ученые, первые минуты после пробуждения мозг человека не способен запоминать информацию — до тех пор, пока гиппокамп не перейдет в режим полноценной работы. С этим и связано то, что человек не запоминает свои сны — пока гиппокамп спит, их попросту некому сохранять в долговременной памяти.

Впрочем, отмечают ученые, некоторые сны мы не запоминаем просто потому, что они того не стоят.

"Ни один человек не вспомнит ближе к вечеру, как он чистил свои зубы утром в деталях. То же самое касается сновидений: иногда они бывают слишком скучные, чтобы наш мозг позаботился об их сохранности", — говорится в публикации.



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