14:38 04 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.27
  • EUR79.02
Поиск
Пенсионеры

Ученые рассказали, как можно прожить дольше

© Фото: Matthew Bennett
Общество
Получить короткую ссылку
5020

Ученые провели исследования на мышах, в ближайшее время они продолжат свои эксперименты на людях.

СУХУМ, 4 сен — Sputnik. Прием всей дневной нормы калорий в течение десяти часов помогает компенсировать проблемы метаболизма, вызванные нарушением суточного цикла. К такому выводу пришли ученые из Института Солка в Калифорнии, их исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism. Об этом сообщает РИА Новости.

Холодильник
CC0
Ночные набеги на холодильник: эксперты рассказали о последствиях

У ряда животных, в том числе и людей, есть гены, которые поддерживают циркадные ритмы. Те, в свою очередь, отвечают за активацию различных генов в течение суток. В частности, они "включают" гены пищеварения днем и гены клеточного ремонта ночью.

У некоторых людей из-за заболеваний, смены часовых поясов, а зачастую просто из-за преклонного возраста эти ритмы нарушаются. В этом случае организм не может самостоятельно сохранять баланс между временем на переваривание пищи и временем на поддержание функций метаболизма, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

Мужчина ест вилкой и ножом яблоко
© Fotolia / Giulio_Fornasar
Рецепт идеального завтрака от Sputnik

Исследователи отключили у мышей гены, ответственные за поддержание циркадных ритмов, и разделили грызунов на две группы. Первой предоставили круглосуточный доступ к еде, второй — только в течение 10-часового окна. В результате у мышей из первой группы диагностировали диабет, ожирение и жировую болезнь печени. Вторая группа осталась здоровой, хотя состав еды и калораж у грызунов из обеих групп был идентичный.

По словам ученых, эксперимент показал, что ограничение приема пищи 10-часовым интервалом помогает сохранить здоровье и потенциально продлить срок жизни даже при нарушении биоритмов. В ближайшее время исследователи планируют провести такие же эксперименты с участием людей.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вид на Кельское озеро
    Неудачный маршрут

    Пограничники задержали в Южной Осетии двух граждан Польши, которые нарушили режим государственной границы республики с Грузией.

  • Жилой дом в Баку, фото из архива
    За опрятный город

    В Баку вслед за бельевыми веревками будут снимать спутниковые антенны, установленные на балконах домов, которые выходят на внешние улицы.

  • Мнистерство обороны Армении представило образцы формы и продовольствия в парке Победы (16 июня 2018). Еревaн
    Не по уставу

    Десять тысяч некачественных трусов обнаружены в ходе проверок министерства обороны Армении в одной из воинских частей.

  • Праздник дыни на рынке Мехргон в Душанбе
    Сладкие, как мед

    В Душанбе состоялся общереспубликанский праздник дыни. Sputnik Таджикистан собрал самые яркие фотокадры с мероприятия

  • Бомж отдыхает на скамейке
    Сомнительная профессия

    Профессиональных нищих в Узбекистане привлекут к уголовной ответственности – организаторов "бизнеса" предлагают сажать восемь лет.

  • Подлодка С-12 совершила самый длительный, 62-дневный, боевой поход среди советских подводных лодок в Великой Отечественной войне
    На дне

    Советская подлодка "С-12", затонувшая во время Великой Отечественной войны, найдена неподалёку от северного побережья Эстонии.

  • Вид на Кельское озеро
    Неудачный маршрут

    Пограничники задержали в Южной Осетии двух граждан Польши, которые нарушили режим государственной границы республики с Грузией.

  • Жилой дом в Баку, фото из архива
    За опрятный город

    В Баку вслед за бельевыми веревками будут снимать спутниковые антенны, установленные на балконах домов, которые выходят на внешние улицы.

  • Мнистерство обороны Армении представило образцы формы и продовольствия в парке Победы (16 июня 2018). Еревaн
    Не по уставу

    Десять тысяч некачественных трусов обнаружены в ходе проверок министерства обороны Армении в одной из воинских частей.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Всего в III Играх кочевников примут участие 1 556 спортсменов из 66 стран и 11 субъектов России.
Грандиозно: церемония открытия III Всемирных игр кочевников
Дети в Индии рискуют своими жизнями, добираясь в школу через пропасть
За знаниями, рискуя жизнью: опасный путь индийских детей в школу
Диапазон излучений электромагнитного поля бытовых приборов
Осторожность не помешает: бытовая техника атакует

Соцсети

Sputnikabkhazia