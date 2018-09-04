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Испуганная девочка в углу комнаты

Искусственный интеллект научился определять депрессию по речи человека

© Depositphotos / Monkeybusiness
Общество
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Депрессивное состояние человека можно определить без вопросов о самочувствии благодаря анализу темпа речи и последовательности слов.

СУХУМ, 4 сен — Sputnik. Специалисты из Массачусетского технологического института смогли научить искусственный интеллект распознавать депрессию по письменной и устной речи человека, сообщает портал "Известия".

Для обучения нейросети эксперты использовали более 140 видео-, аудио- и текстовых файлов с записями разговоров пациентов с депрессией. Система, распознавая последовательность слов или определенный темп речи, научилась выявлять людей с депрессией с точностью диагноза в 77 процентов.

Руководители исследования отмечают, что первые намеки на депрессивное состояние у человека можно понять через речь — такая модель определения болезни называется "без контекста", так как для диагностики данная модель не использует вопросы о состоянии пациента.



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