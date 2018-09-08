Франция на двоих: история Джино и Джано из Абхазии

Джано и Джино Абшилава - преподаватели французского университета Сорбонна. О том, как два брата из Абхазии стали гражданами Франции, об учебе и работе в стране Мольера, о жизни в Европе и интересе французов к абхазам читайте в материале Sputnik.

Сочи, Бордо, Париж

Сдав экзамены экстерном, братья Абшилава готовились к поступлению в сочинский институт Российского университета дружбы народов, на филологический факультет, отделение славяно-германских языков. Предметом своего изучения абхазские школьники выбрали три языка, французский, английский и русский.

Учеба в институте протекала размеренно. Поглощенные изучением языка, Джино и Джано проводили много часов сидя за учебниками. В свободное время братья помогали подтянуть французский язык однокурсникам и совершенствовали свои навыки. Первая преподавательская деятельность позволяла им не беспокоить родителей — платить за квартиру и покрывать свои студенческие нужды.

© Фото : из личного архива Джино и Джано Абшилава

На втором году обучения братьям Абшилава предложили пройти языковую стажировку во Франции, в городе Бордо. Стажировка Джино и Джана прошла успешно, ребята хорошо себя зарекомендовали, и следом за одним предложением появилось новое.

"Пройдя трехмесячную программу во Франции, поступило новое предложение. После получения диплома бакалавра нам предоставляли возможность вернуться и получить степень магистра. Два года спустя экзамены были сданы, диплом получен, и мы отправились во Францию, чтобы продолжить обучение", — вспоминает Джано.

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Студенты за пределами Абхазии сталкиваются со сложностями самостоятельной жизни. Но как рассказывает Джано, братьям помогало то, что они были вдвоем и все проблемы решали сообща. Преподавательскую деятельность продолжали уже во Франции. С 2005 по 2008 год они работали в частных школах и давали уроки. Университет, в котором учились Джино и Джано, имеет программу помощи студентам. Благодаря этой программе, какое-то время ребята жили в общежитии бесплатно.

Балл за независимость

Темой своей магистерской диссертации Джино выбрал происхождение абхазского языка. Тема Джино была об идентичности абхазского народа с точки зрения социально политического взгляда. Он писал о культуре, а также о политическом развитии Абхазии, рассматривая период с 1992 по 2005 год.

Темы об Абхазии вызвали большой интерес у научных руководителей, они согласились поддержать студентов в написании диссертаций. Чтобы собрать всю нужную информация для своих работ, братья отправились в Абхазию.

Если у студента возникают проблемы, его выслушивают и решают, как ему помочь. Благодаря такому подходу, перед защитой своей магистерской диссертации братьям университет оплатил полет домой, где они смогли собрать всю необходимую информацию.

"Мы не выходили из библиотек, перебирали множество документов и книг на абхазском и русском языке, занимались переводами. У меня лингвистический был момент, у Джино социально-политический. Мы собрали всю необходимую информацию, работы были готовы, но не обошлось и без колких вопросов. У Европы немного однобокое восприятие Абхазии. Она смотри на нас, как на часть целостной Грузии, нам от этого больно. Но это политика, и Джино пришлось отстаивать права Абхазии. Это стоило ему баллов на защите", — продолжает Джано.

© Фото : из личного архива Джино и Джано Абшилава

В своем заключении на защите диссертации Джино ясно показал важность принадлежности страны к определенному этническому происхождению. Этнос, как и язык, не может возникнуть ниоткуда. Народный фольклор также служит доказательством того, что у народа есть свой кусок земли, из этого следует, что Абхазия имеет право быть самостоятельным и независимым государством, отмечал он на защите.

"Мне было нелегко отстаивать свою позицию. Научный руководитель не согласился с заключением. Мне сказали, что эти выводы могут повлиять на мою оценку и на диплом, но если откажусь от своих слов и в заключении отмечу, что Абхазия может быть частью Грузии, и что подобный расклад приемлем, всего этого можно будет избежать", — вспоминает Джино.

Вопреки давлению, Джино стоял на своем, "Абхазия не может быть частью Грузии, и ни при каком варианте этого не вижу", — продолжал утверждать студент.

"Оценку мне снизили, но я не поменял своего мнения, гордый за свою страну, диплом я защитил. Это был 2008 год, через месяц Абхазию действительно признали", — улыбаясь, продолжает он.

Из газеты в Сорбонну

После окончания учебы мы собирались вернуться обратно в Абхазию. Но планы изменились. В 2008 году президентом Абхазии был Сергей Багапш. Он находился с визитом в Париже. Джино и Джано встретились с прибывшей делегацией и выполняли обязанности переводчиков. Было организовано много встреч с журналистами, и по счастливому стечению обстоятельств представитель одного из СМИ предложил братьям работать переводчиками в международной политической газете.

"Работая в газете, мы встречали много людей. Познакомившись с представителями профсоюза, мы пришли к мысли о том, чтобы поменять сферу деятельности и перейти в структуру образования, что больше соответствует нашей специальности. Таким образом, мы вошли в колею, это и послужило тому, что мы там остались", — говорит Джино.

Директора общеобразовательных учреждений получают повестки о нехватке преподавателей в университетах. Руководство школы сообщает учителям о существующей возможности, но им необходимо пройти аудирование, чтобы начать работу в университете. Братья воспользовались такой возможностью, прошли все необходимые этапы и стали преподавателями парижского университета Сорбонна 13.

Преподавательской деятельностью братья Абшилава занимаются уже более 12 лет.

Лучшая инвестиция – образование

Братья приезжают на каникулы в Абхазию, наблюдая за жизнью в стране души, молодые преподаватели отмечают потенциал местной молодежи, их желание стать лучше, несмотря на существующие трудности.

"Наш народ пережил много страданий, но не перестает вести свою борьбу за свободу и находит в себе силы продолжать надеяться на светлое будущее. Это видно потому, как ведет себя молодежь. Они красивые, умные, воспитанные, они продолжают чтить традиции, мы это видим", — делится мнением Джино.

Молодежи Абхазии не хватает помощи от государства, необходимо уделять больше внимания образованию молодых людей. Они будущее страны, и естественно от них многое зависит. Выезжая за границу, молодежь расширяет свой кругозор. Путь к светлому будущему необходимо пробивать через свою профессию, не прекращать совершенствоваться в ней, оттачивать свое мастерство и искать возможности получить еще больше знаний и опыта за пределами страны, это важно и это возможно, считают братья Абшилава.

© Фото : из личного архива Джино и Джано Абшилава

"Молодые люди не должны думать, что у них что-то не получится. Возможности повсюду, но необходимо прилагать усилия и работать над собой, чтобы стать лучшими в своей специальности. Если привести в пример Францию, местные жители с большим интересом узнают о нас. Им нравится то, как мы выглядим, наше поведение, они хотят помочь нам, но большому миру невыгодно, чтобы Абхазия была одна и независима. Мы не хотим затрагивать политический вопрос, но привлекать внимание большого мира необходимо, налаживая порядок в своей стране", — говорит один из братьев.

Потенциал нашего народа позволил нам сохранить себя и свою страну, получить независимость, но все это важно так же, как чтить закон в своей стране.

Джано и Джино Абшилава стали гражданами Франции в 2010 году. Следуя установленной системе, во Франции после получения постоянной работы все имеют право подать на гражданство. Это процесс довольно сложный, тянется он примерно два года.

В преподавательской сфере, чтобы получить постоянную работу, необходимо проходить конкурс на степень младшего, затем старшего преподавателя. После прохождения этого конкурса статус преподавателя числится пожизненно за учителем.

"После того как мы прошли конкурс и получили постоянную работу, нам посоветовали подать на гражданство. Больших надежд мы не возлагали и при отказе вернулись бы домой. Но получилось все неожиданно быстро. Спустя 18 месяцев, несмотря на то, что мы не французы, заявка о получении гражданства была одобрена", — объясняет Джино.

Несмотря на сложности и ограниченное время, каждое лето братья приезжают в Абхазию. Как рассказывает Джано, они проживают жизнь между двумя странами. Карьера, любимая работа находятся во Франции, а сердце тянется в Абхазию.

"Когда мы находимся в Абхазии, начинаем скучать по Франции, во Франции сердце тоскует по Абхазии. Лучше всего мы себя чувствуем в аэропорту", — шутит Джано.