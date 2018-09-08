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Проверочная: тест Sputnik на знание русского языка

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Темы:
Sputnik Игротека (87)
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8 сентября отмечается Международный день грамотности. Грамотность – определенная степень владения навыками чтения и письма в соответствии с устоявшимися нормами языка. Sputnik Абхазия предлагает пройти небольшой тест и выбрать правильный вариант.

Впервые Международный день грамотности был проведен в 1966 году по инициативе Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране (Иран) в сентябре 1965 года, и был приурочен к дате торжественного открытия этой конференции.​​

Темы:
Sputnik Игротека (87)


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