Проверочная: тест Sputnik на знание русского языка

8 сентября отмечается Международный день грамотности. Грамотность – определенная степень владения навыками чтения и письма в соответствии с устоявшимися нормами языка. Sputnik Абхазия предлагает пройти небольшой тест и выбрать правильный вариант.

Впервые Международный день грамотности был проведен в 1966 году по инициативе Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране (Иран) в сентябре 1965 года, и был приурочен к дате торжественного открытия этой конференции.​​