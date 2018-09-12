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Электронная сигарета

Ученые рассказали о вреде электронных сигарет

© Fotolia / Gresei
Общество
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В ходе эксперимента специалисты проанализировали концентрацию в организме 12 человек до и после использования электронных сигарет альдегидов, опасных токсинов, часть из которых вызывает онкологические заболевания.

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. При использовании электронных сигарет значительная часть вызывающих рак химических соединений осаждается в легких, к такому выводу пришли ученые из Университета Невады и Института исследования пустыни, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал EurekAlert!.

Сигареты
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Ученые сравнили уровень токсинов в дыме от электронной сигареты и в выдыхаемом участниками эксперимента в процессе курения воздухе.

По результатам эксперимента удалось установить, что средняя концентрация альдегидов в выдыхаемом воздухе в десять с половиной раз выше после сеанса курения электронных сигарет, чем до него.

Также ученые выяснили, что концентрация таких опасных веществ, как формальдегид, в выдыхаемом воздухе в сотни раз ниже, чем в дыме электронной сигареты, что свидетельствует об осаждении значительного количества этого вещества в организме человека.

Эксперимент продемонстрировал потенциальный вред электронных сигарет из-за альдегидов в их дыме, заключили исследователи.

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Ранее ученые заявили, что использование электронных сигарет повышает риск развития рака ротовой полости примерно настолько же сильно, как и курение обычных сигарет.



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