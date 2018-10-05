15:09 05 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.63
  • EUR76.66
Поиск
Ждун - скульптура под названием Homunculus loxodontus Маргрит ван Брифорт

Cоздатель Ждуна представила новое творение

© Фото : Margriet van Breevoort
Общество
Получить короткую ссылку
69 0 0

Австор скульптуры Маргрит ван Брифорт попросила своих подписчиков придумать своему творению имя на английском языке.

СУХУМ, 5 окт — Sputnik. Cкульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт, известная как автор Ждуна, превратившегося в мем, представила публике свое новое творение, опубликовав его фото в Instagram, передает РИА Новости.

На снимке в Instagram изображено тучное морщинистое лысое существо, которое заканчивается чем-то похожим на человеческую ногу.

Среди предложенных вариантов — Saddy ("Грустняш") или Pugly ("Страшненький щенок"). Однако наибольшую фантазию продемонстрировали пользователи соцсетей из России. Так, они предложили для скульптуры такие имена как Ревун, Жирун, Хочун, Ползун, Тюленяшарпей и другие.

Маргрит ван Брефорт посвятила скульптуру Homunculus Loxodontus — известную в России под названием Ждун — пациентам, которые ждут приема у врача.

В России производственное объединение "Гжель" уже запустило производство глиняных Ждунов. В подмосковном варианте персонаж изображен в переднике и с чайником в руках.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Голосование на выборах
    Лучше не будет

    Латвийцы не связывают особых надежд с предстоящими выборами в Сейм: каждый третий респондент считает, что станет только хуже.

  • Журналисты в президентском дворце, архивное фото
    Закрытые данные

    Журналисты в Литве потребовали отмены ограничений на получение данных из Центра регистров, к ним присоединились некоторые политики.

  • Россия-Молдова: Новые проекты Россотрудничества
    Ставка на молодежь

    Россотрудничество рассказало о главных приоритетах своей работы в Молдове.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Самые невероятные ландшафты, которые стоит увидеть своими глазами
Абхазия получила инновационные мобильные комплексы
Технологии для жизни: абхазские медики показали оборудование для "удаленной" помощи
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia