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Японская лапша рамэн

Ученые оценили вред лапши быстрого приготовления

CC0 / Pixabay
Общество
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Изучив состав быстрорастворимой лапши, специалисты пришли к выводу, что в тех количествах, в которых различные вещества содержатся в лапше, они не приносят вреда организму

СУХУМ, 5 окт — Sputnik. Ученые из Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика Решетнева установили, что употребление лапши быстрого приготовления не приносит серьезного вреда здоровью человека, пишет РИА Новости.

Спящий мужчина с будильником в руке
© Fotolia / Ozgur Coskun
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Согласно результатам исследования состава "Доширака", лапшу готовят из пшеничной муки, соли, крахмала, пальмового масла, а также карбоната и полифосфата натрия.

По мнению специалистов, некоторые из этих компонентов хоть и не слишком полезны, однако "вреда здоровому организму не принесут".

Специалисты также опровергли распространенное убеждение об опасности входящего в состав лапши глутамата натрия, отметив, что это натриевая соль аминокислоты, которой в любом бифштексе больше, чем в "Дошираке".

Тем не менее, ученые питаться быстрорастворимой лапшой не советуют, рекомендуя подходить к выбору продуктов разумно — включить в меню как можно больше овощей и фруктов, а также мяса.



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