Ученые оценили вред лапши быстрого приготовления

СУХУМ, 5 окт — Sputnik. Ученые из Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика Решетнева установили, что употребление лапши быстрого приготовления не приносит серьезного вреда здоровью человека, пишет РИА Новости.
Согласно результатам исследования состава "Доширака", лапшу готовят из пшеничной муки, соли, крахмала, пальмового масла, а также карбоната и полифосфата натрия.
По мнению специалистов, некоторые из этих компонентов хоть и не слишком полезны, однако "вреда здоровому организму не принесут".
Специалисты также опровергли распространенное убеждение об опасности входящего в состав лапши глутамата натрия, отметив, что это натриевая соль аминокислоты, которой в любом бифштексе больше, чем в "Дошираке".
Тем не менее, ученые питаться быстрорастворимой лапшой не советуют, рекомендуя подходить к выбору продуктов разумно — включить в меню как можно больше овощей и фруктов, а также мяса.