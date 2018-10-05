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Индийская рупия

Миллиардер из трущоб: пакистанец не подозревал о своем богатстве

© AFP 2018 / INDRANIL MUKHERJEE
Общество
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Самое большое разочарование жизни произошло с жителем Пакистана. Он сумел разбогатеть и снова стать бедным за короткий промежуток времени.

СУХУМ, 5 окт — Sputnik. Следователи обнаружили на банковском счете продавца мороженого из пакистанского города Карачи миллиарды рупий, о которых их владелец ничего не знал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Carbonated.TV.

На счету Мухаммада Абдула Кадира оказалось 2,3 миллиарда пакистанских рупий (18,6 миллиона долларов. — Прим. ред.), причем сам мужчина зарабатывал всего около четырех долларов в день. По его словам, он ничего не знал о деньгах, счет открыли по копии удостоверения личности.

"Я самый невезучий человек в мире. Когда я узнал, что на моем счету лежит такая сумма, денег уже там не было", — сказал он.

Сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что мужчина действительно не имел отношения к переводу средств, так как он неграмотен и не мог подписать документы.

В ходе расследования обнаружили по меньшей мере 77 аналогичных счетов, через которые прошло в общей сложности более 280 миллионов долларов. В причастности к созданию схемы по отмыванию денег подозревается экс-президент Пакистана Асиф Али Зардари, сообщает издание.



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