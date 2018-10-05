В Грозном в день города сыграли 200 свадеб

СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Церемония бракосочетания 200 невест одновременно, приуроченная к 200-летию столицы Чечни, прошла в пятницу в Цветочном парке Грозного, передает РИА Новости.

К юбилею в Грозном отстроили новые парки, скверы, бульвары, детские площадки, обновили дороги, фасады домов и зданий, проложили десятки километров тротуаров и велодорожек, реконструировали сотни дворов.

© Sputnik / Саид Царнаев Празднование 200-летия Грозного

Свадебный кортеж подвозил невест прямо к Цветочному парку рядом с высотным комплексом "Грозный-Сити", в сопровождении близкого родственника жениха и подруги они вереницей проходили через Аллею сердец с национальными кувшинами в руках. По случаю торжества здесь проходит традиционный свадебный праздник "ловзар", сопровождаемый танцами, шутками, играми и ритуалами.

Жених, по чеченским традициям, на собственной свадьбе не присутствует.

Как рассказали РИА Новости старейшины, присутствующие на свадебных торжествах, невесты должны пройти старинный чеченский ритуал "развязывания языка" и только после этого они могут заговорить. Поэтому девушки стояли, скромно опустив глаза и стеснительно отворачиваясь от журналистов. "Невеста преподносит воду тамаде, он спрашивает у нее разрешения выпить. После утвердительного ответа девушке дают либо деньги, либо подарок. Это может быть любая сумма или драгоценность", — пояснил старейшина.

© Sputnik / Саид Царнаев Празднование 200-летия Грозного

После торжеств на площади невест отвезут в дом жениха, где их будут ждать многочисленные родственники, соседи и друзья.

Юбилей города также стал поводом для радости 200 семей, которым глава Чечни Рамзан Кадыров вручил ключи от новых квартир в Грозном.

"Квартиры получили малоимущие семьи в подарок от благотворительного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова по инициативе главы республики в честь юбилейной даты", — сообщили в правительстве региона.

Годом основания Грозного считается 1818-й, когда на берегу Сунжи по приказу царского генерала Алексея Ермолова была построена крепость "Грозная". В советское время Грозный считался крупнейшим промышленным и нефтеперерабатывающим центром на юге страны. В ходе двух военных компаний в середине 90-х годов прошлого века и начале нынешнего город и вся его инфраструктура были полностью разрушены. Город пережил второе рождение в начале 2000-х годов и приобрел совершенно новый облик.