В России определили регионы с самой большой и маленькой пенсией

Пенсионный фонд России назвал регионы с самой большой и маленькой пенсией в стране. Лидирует в рейтинге Чукотка, самые низкие пенсии в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Калмыкии.

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Самую высокую пенсию в России платят на Чукотке, там ее средний размер на 1 июля этого года составлял 25 тысяч 173 рубля, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России.

© Sputnik / Алексей Сухоруков Минфин России рассказал о росте пенсии с 2020 года

Несколько меньше, чем на Чукотке, пенсии в Ненецком автономном округе - 22 тысячи 50 рублей, Магаданской области - 21 тысяча 508 рублей, Камчатском крае - 21 тысяча 342 рубля, Ямало-Ненецком автономном округе - 21 тысяча 8 рублей.

Средняя пенсия по России составляет 14 тысяч 144 рубля.

И до этого показателя не дотягивают средние пенсии в 46 регионах. А самые низкие они в Кабардино-Балкарии - в среднем 11 тысяч 413 рублей, Дагестане - 11 653 рубля, Калмыкии - 12 137 рублей.

Отмечается, что на размер пенсии влияют многие факторы, например, продолжительность стажа, размер зарплаты, повышающие коэффициенты, установленные в северных регионах, повышающие коэффициенты, установленные в зависимости от возраста пенсионера и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Разное сочетание этих факторов в разных соотношениях и дает разницу средних размеров пенсии по регионам.