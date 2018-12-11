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Журнал Time выбрал "Человека года - 2018"

© AFP 2018 / HANDOUT
Общество
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Убитый саудовский журналист Джамаль Хашукджи, еще три журналиста и американская газета Capital Gazette были названы "Человеком года - 2018" по версии американского журнала Time.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Группа журналистов, пострадавших за правду, в том числе убитый саудовский журналист Джамаль Хашукджи, стали "Человеком года-2018" по версии журнала Time.

Дональд Трамп
© AP Photo. Evan Vucci
Журнал Time не предлагал Трампу снова стать "Человеком года"

Помимо Хашукджи звания "Человек года" удостоились еще три журналиста и американская газета Capital Gazette.

Президент США Дональд Трамп занял вторую строчку в списке "Человек года-2018" по версии Time, за ним следует спецпрокурор по делу о "российском вмешательстве" в выборы США Роберт Мюллер.

"Впервые мы выбрали человеком года того, кого уже не в живых", - заявил главный редактор Time по поводу выбора Хашукджи.

В 2017 году журнал Time назвал "Человеком года" женщин, "нарушивших тишину" (Silence Breakers), ставших первыми, кто рассказал о сексуальных домогательствах. В 2018 году в шорт-лист из 10 претендентов также входили российский президент Владимир Путин, супруга британского принца Гарри американская актриса Меган Маркл и "Разделенные семьи" - собирательный образ детей и родителей, разлученных из-за политики "нулевой терпимости" по отношению к нелегальным мигрантам, объявленной в апреле американскими властями.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

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