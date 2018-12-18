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Госдума упростила получение российского гражданства

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
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Госдума России приняла закон "О гражданстве" в третьем, окончательном чтении на пленарном заседании во вторник 18 декабря.

СУХУМ, 18 дек – Sputnik. Получение российского гражданства иностранцами упрощается, сообщается на сайте Госдумы России., сообщается на сайте Госдумы России.

Госдума приняла закон "О гражданстве" в третьем, окончательном чтении на пленарном заседании 18 декабря.

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Закон дает президенту России полномочия определять категории иностранных граждан, которые имеют право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Это позволит принять в гражданство в упрощенном порядке людей из государств со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима. В  Государственной Думе отметили, что проект в первую очередь направлен на поддержку граждан Украины.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что поправки в закон "О гражданстве" позволят поддержать соотечественников на Украине.

"Миллионы людей стали заложниками политического авантюризма Петра Порошенко, который ради сохранения личной власти готов на любые шаги – от военных провокаций до раскола церкви и преследования верующих", – прокомментировал Володин.

Теперь упрощается и порядок приема в российское гражданство соотечественников, которые смогут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, а по месту пребывания.

Это позволит стимулировать переезд в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также способствовать более эффективной защите их прав.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.



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