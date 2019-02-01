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Выжить в Каракасе: что нужно знать иностранцу

© REUTERS / MARTIN ACOSTA
Общество
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Между Россией и Венесуэлой, которая уже больше недели не сходит с первых полос всех мировых СМИ, действует безвизовый режим, однако прежде чем отправляться в путешествие в эту далекую страну, важно ознакомиться с особенностями столь отличной от российской действительности.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Инструкцию по выживанию в Венесуэле написал корреспондент РИА Новости Дмитрий Знаменский: в каких районах города лучше не появляться, почему так важно иметь "своего" человека и как купить воду в стране, где нет наличных.

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Пройти границу

Россияне могут посетить Венесуэлу по общегражданским паспортам — между двумя странами действует безвизовый режим. Однако для журналистов, которые буквально хлынули в страну после попытки госпереворота, все не так гладко: им стоит готовиться к определенным трудностям при прохождении паспортного контроля. Всех, кто теоретически может быть или заявляет о том, что является сотрудником СМИ, местные пограничники отводят в сторону для дополнительной проверки. Дело в том, что для работы в Венесуэле необходима аккредитация местного дипломатического ведомства, однако понятно, что получить ее до вылета из Москвы почти нереально: максимум — можно успеть сделать запрос в МИД с просьбой аккредитовать.

Это касается не только россиян, но и представителей СМИ из всех стран мира. Другое дело, что к россиянам отношение весьма доброжелательное. Обычно процедура проверки не занимает более 10-20 минут, после чего вас впускают в страну.

Безопасность

Итак, вы в столице Венесуэлы. Опасно в Каракасе во всех районах, но в разной степени. В Баруте или Чакао неприятности вряд ли случатся, тем не менее, даже там необходимо быть начеку: по возможности не ходить пешком, не носить с собой или, по крайней мере, не показывать окружающим деньги, не надевать золотые цепочки (серебро мало кого интересует), не пользоваться на улице мобильным телефоном, оставлять в номере часы. Все документы и ценности стоит хранить в запирающемся сейфе номера отеля.

Впрочем, небольшую сумму денег (долларов 20) в кармане иметь желательно, чтобы отдать их по первому требованию преступников. Ни в коем случае не стоит сопротивляться ограблению — это чревато самыми печальными последствиями. Как тут говорят, бандиты сначала стреляют, а потом думают.

В районах Петаре и Катии лучше не появляться вообще, но, если уж все-таки вас туда занесло, ни в коем случае не выходите из машины.

Дмитрий Голубовский
© Фото : с сайта Financial strategies
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Покупка без наличных

Наличные деньги в Венесуэле — редкость. Эта ситуация длится уже более года, и выхода из нее пока нет. Что делать и как быть, чтобы расплатиться за покупки? Единственный выход — иметь друга, знакомого или вообще хоть кого-то, вызывающего доверие, с местной картой с суммой в боливарах. Этот человек может платить за вас по необходимости, а вы ему можете возмещать расходы в долларах по приемлемому курсу.

В настоящее время ситуация с официальным курсом доллара несколько нормализовалась, в то время как ранее он мог отличаться от рыночного чуть ли не в десятки раз. Обычно обмен происходит так: человек договаривается с "менялой" об обмене определенной суммы, тот либо зачисляет на карту просящего деньги в боливарах, либо сразу совершает банковский перевод за оплату услуг. Правда, эта схема не всегда работает. Бывают моменты, когда виртуальные деньги кончаются и у менял, и тогда единственным способом оплаты остаются доллары. Их берут в целом охотно, но не везде. К примеру, корреспондент РИА Новости расплачивался ими пару раз за мелкие покупки, однако в двух местах их брать отказались. К тому же большая часть местных покупок будет стоить 1-2 доллара, однако сдачи наличными ни у кого нет, а значит, вам придется вместо 2 долларов оставлять как минимум 5. Поэтому настоятельно рекомендуется везти в Венесуэлу не только купюры по 20, 50 и 100 долларов, но и иметь много мелочи в 1 и 5 долларов.

Полки супермаркета в Каракасе
© REUTERS / Marco Bello
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Что касается транспорта, то такси по городу обходится в среднем в 20 долларов, до аэропорта — 60 долларов. Опасно садиться в автомобиль, просто стоящий на улице, у того же отеля: доверять можно только официальным перевозчикам.

Достать сим-карту

Проблема мобильной связи для иностранцев относительно новая — еще в 2015 году прямо на прилете в аэропорт Каракаса «Майкетию» был киоск, где местные сим-карты продавали по копии паспорта. Сейчас все усложнилось. Зато если ее все-таки удалось приобрести, то стоить это будет копейки: так, чипа с балансом примерно в 6 тысяч боливаров (около 2 долларов) хватит недели на две активного пользования.

Достать сим-карту можно, как и почти все в Венесуэле, по договоренности с местными жителями. Раньше этим охотно за небольшое вознаграждение занимались служащие отелей. Однако затем власти ужесточили контроль над оборотом сим-карт. Так что лучше всего просить об этом кого-либо из знакомых и встречающих. Не всегда, но очень часто они могут либо одолжить свой второй чип (при условии возврата перед отлетом), либо купить на свое имя новый. Теоретически иностранец может поехать и в центральный офис мобильной компании, однако это займет уйму времени.

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В целом, главное правило пребывания в Венесуэле — всегда быть начеку. Потеря бдительности может обернуться не самыми приятными последствиями.

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