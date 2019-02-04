Aurus начнет сотрудничество с дилерскими салонами в феврале

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Российский производитель семейства автомобилей класса "люкс" на единой модульной платформе Aurus начнет принимать предзаказы через своих дилеров с 15 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг России.
Отмечается, что компания продолжает принимать предварительные заказы на автомобили лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600. Автомобильная группа "Авилон" и ООО "Панавто".
Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, заинтересованные клиенты получат возможность напрямую связаться с официальными партнерами бренда.
Автомобили Aurus — рыночное название проекта "Кортеж" - семейство автомобилей класса "люкс" на единой модульной платформе для первых лиц государства. В него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.
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Стоимость одного из автомобилей семейства "Кортеж" будет начинаться от десяти миллионов рублей.