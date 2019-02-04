Мужчина четыре года жил с зубочисткой в сердце

Выяснилось, что зубочистка попала в организм 29-летнего мужчины примерно четыре года назад, когда он на одной из вечеринок вместе с алкоголем проглотил ее.

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Житель Китая перенес успешную операцию по извлечению зубочистки из сердца, с которой он прожил четыре года, сообщает Daily Mail.

© Fotolia / Santypan Врачи удалили опухоль мозга, которая оказалась больше головы

Китаец отмечал свой стакан на вечеринках с помощью зубочистки. Привычка, которая помогала избежать путаницы, в итоге чуть не стоила ему жизни.

Когда мужчина проглотил зубочистку, она проткнула легкое, после чего вонзилась в сердце. С того момента мужчина постоянно чувствовал недомогание, но даже не мог предположить, что именно привело к ухудшению самочувствия. За несколько лет он потратил на лечение около 30 тысяч долларов, но медики не могли понять, что с ним не так.

Выяснить причину проблем со здоровьем врачи смогли только в январе текущего года, когда житель Китая попал в больницу с высокой температурой.

Медики заметили необычную тень в сердце, которая оказалась шестисантиметровой зубочисткой. Врачи назвали произошедшее чудом и отметили, что смерть китайца могла наступить гораздо раньше.