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Вывести на чистую воду: "Росконтроль" проверил токсичность стиральных порошков

CC0
Общество
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Экспертиза "Росконтроля" показала, какие стиральные порошки самые эффективные, а каких стоит опасаться из соображений безопасности.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Общество защиты прав потребителей "Росконтроль" проверило популярные марки стиральных порошков, чтобы определить уровень токсичности каждого из них. 

Кот
© Фото: Depositphotos / mihakonceptcorn
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На экспертизу были отправлены порошки для цветного белья брендов: "МИФ", Tide, Sorti, BiMax, Clean OK "Наша семья", "Биолан", порошок для детского белья AOS "Я родился", сообщается на сайте организации. 

По итогам проверки самые высокие оценки экспертов получили порошки "МИФ" и BiMax, немного от них отстают Sorti и Tide.

Значения индекса их токсичности не нарушают действующих нормативов, отмечается в сообщении. При этом специалисты советуют при использовании средств дополнительно полоскать постиранную одежду.

Проверку "Росконтроля" не прошел только AOS "Я родился". Этот стиральный порошок признан токсичным, он не соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к средствам для стирки детской одежды.

Отмечается, что моющая способность "Биолан" ниже средней, что компенсируется его относительной дешевизной.

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