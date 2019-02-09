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Поиск останков участников Русско-японской войны начался на Сахалине

© Sputnik / РИА Новости
Общество
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По данным сахалинских поисковиков, на острове остаются не захороненными более пятисот участников Русско-японской войны.

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. На Сахалине идут поиски останков участников Русско-Японской войны 1904-1905 годов, сообщил РИА Новости представитель Поискового движения Виктор Янков.

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© Фото : предоставленно ТВ-студией "Медиа-Аспект"
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По его словам, до сих пор, спустя 115 лет с начала войны, не захороненными остаются более пятисот участников военных действий на Сахалине в 1905 году, в том числе и на севере острова. Поиски их останков затрудняются скудными архивными данными.

Янков указал на то, что Русско-японская война проходила и на территории Российской империи, частично захватив Камчатку, Николаевск-на-Амуре, Владивосток. На Сахалине же проходили крупномасштабные сухопутные военные операции. Японский флот высадил на острове десант, артиллерию, кавалерию, но встретил сопротивление.

"Мы знаем, с большой долей вероятности, где находились места дислокации партизанских отрядов. Конечно, надо обследовать огромные территории. Например, это участок три на пять километров в тайге", - рассказал Виктор Янков.

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Война между Российской и Японской империями за контроль над Маньчжурией и Кореей началась 27 января (9 февраля) 1904 года. Она стала для России первой — после перерыва в несколько десятков лет — большой войной с применением новейшего оружия: дальнобойной артиллерии, броненосцев, миноносцев. Завершилась Портсмутским миром, подписанным 23 августа (5 сентября) 1905 года.

© Sputnik / РИА Новости
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Теги:
Русско-японская война (1904-1905)


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