Названы смартфоны с самым высоким уровнем излучения

В первую тройку антирейтинга смартфонов с высоким излучением попали Xiaomi Mi A1, OnePlus 5T и Xiaomi Mi Max 3.

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Согласно рейтингу компании Statista Xiaomi Mi A1 признан смартфоном с самым высоким уровнем элетромагнитного излучения. Его уровень излучения равен 1,75 ватта на килограмм.

На втором месте оказался OnePlus 5T (1,68 ватта на килограмм), на третьем — Xiaomi Mi Max 3 (1,58 ватта на килограмм). Также в первую пятерку попали OnePlus 6T (1,55), HTC U12 life (1,48).

iPhone 7, уровень излучения которого составил 1,38 ватта на килограмм занял девятую строчку, на 14 месте вторая в списке модель Apple - iPhone 8 с излучением в 1,32 ватта на килограмм.

При составлении антирейтинга компания использовала данные немецкого ведомства радиационной защиты. При этом в Германии рекомендуемый уровень излучения составляет 0,6 ватта на килограмм.