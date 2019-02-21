Реестр игроманов появится в России

Сознательные игроманы смогут сами вносить себя в черные списки и просить организаторов букмекерских контор и тотализаторов о запрете принимать у них ставки.

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Граждан с игровой зависимостью будут вносить в единый реестр, составлять его будут российские букмекерские конторы и тотализаторы, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Известия".

Издание ссылается на соответствующий законопроект Минфина России.

Заявление о запрете принимать ставки в адрес организаторов в букмекерских конторах или на тотализаторах могут направить как сами любители азартных игр, так и их опекуны или попечители, если игроманы признаны полностью или частично недееспособными.

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Кроме того, отмечается, что люди с зависимостью смогут указывать максимальный размер ставки, которую у них можно принять в заведении.

"На основании заявлений участниками рынка будет формироваться единый перечень физлиц, имеющих зависимость. Заявление об исключении из такого перечня граждане могут подать не ранее чем через год после внесения в него. Реестр игроманов будет вестись на базе саморегулируемых организаций (СРО) этого рынка. СРО, в свою очередь, будут обмениваться информацией для формирования актуальной базы", - говорится в сообщении.

Такая мера была предложена в связи с увеличением числа обращений россиян с требованием запретить игорные заведения вне специальных зон. В министерстве обратили внимание на то, что защита прав людей, подверженных игромании, пока не предусмотрена в российском законодательстве.

Всемирная организация здравоохранения в июне 2018 года обнародовала новую Международную классификацию болезней (МКБ-11), которая должна быть утверждена на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2019 года, в ней, в частности, игромания признана психическим расстройством.

Любая зависимость, по словам психолога Михаила Хорса, имеет три стадии. Первая — втягивание, когда можно употреблять наркотик, но это происходит нерегулярно, одни и те же жизненные ситуации могут сопровождаться употреблением наркотика или нет.

На второй стадии идет привязка к датам и эмоциональному состоянию, если человек испытывает стресс, то надо поиграть в компьютер, расслабиться. Когда регулярность нарастает, у человека появляются социальные проблемы. Близкие люди пытаются повлиять на игромана.

А третья стадия называется стадией запоя, а к середине — деградацией личности, человек может играть сутками, утверждает эксперт.