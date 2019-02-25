Ученые выяснили, чем полезен "тихий час" для подростков

Ученые отмечают, что оптимальная продолжительность сна в подростковом возрасте — от восьми до десяти часов.

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Ученые из Сингапура выяснили, что дневной сон может приносить подросткам как пользу, так и приводить к негативным последствиям, пишет портал N+1.

© Depositphotos / Damedeeso Ученые узнали, как дефицит сна сказывается на фигуре

Преимущество послеобеденного отдыха оказалось в повышении когнитивных способностей. Уточняется, что пять часов ночного сна и полтора часа сна днем лучше влияют на когнитивные способности подростков, чем единый ночной сон в 6,5 часа.

Неоспоримым побочным эффектом стало повышение уровня сахара в крови.

В ходе тестирования те молодые люди и девушки, которые в течение двух недель спали днем в течение 1,5-2 часов, быстрее обрабатывали информацию и могли запомнить больший объем информации, чем те участники эксперимента, которые спали только ночью. Однако абсолютно у всех спавших днем был зафиксирован подъем содержания сахара в крови.

Ученые отмечают, что оптимальная продолжительность сна в подростковом возрасте — от восьми до десяти часов.