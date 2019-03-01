Путин о женщинах: лидеры в сфере профессиональной деятельности

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин отметил, что женщины в России успешно реализуют себя в экономике, бизнесе и производстве, эффективно решая серьезные задачи, пишет РИА Новости со ссылкой на текст приветственной телеграммы участникам, организаторам и гостям форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов", который проходит 1-2 марта в Новокузнецке.

"С удовлетворением отмечу, что в нашей стране женщины успешно трудятся в самых разных отраслях экономики, на предприятиях, в бизнес-структурах. Они ответственно подходят к делу, эффективно решают серьезные производственные задачи, работают, как говорится, на совесть", — говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что многие женщины являются лидерами в сфере профессиональной деятельности.

Президент пообещал, что государство продолжит создавать благоприятные условия для повышения профессиональной квалификации женщин, их творческой самореализации, а также уделять приоритетное внимание вопросам поддержки института семьи и материнства.

В завершение глава России поздравил женщин с приближающимся Международным женским днем.