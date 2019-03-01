Роскачество рассказало, как избежать прослушки смартфона

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Эксперты Роскачества рассказали, как обезопасить свои смартфоны от слежки и прослушки.

Смартфоны могут следить за пользователями, в чем им помогают вредоносные ПО. У них есть возможность перехватывать и отправлять SMS, активировать видеозаписи, копировать телефонную книжку.

Опасными могут быть абсолютно безобидные, на первый взгляд, приложения. Например, фонарик может запрашивать доступ к контактам и фотографиям, и это означает, что программу поразил вирус.

Эксперты рекомендуют как можно внимательнее следить за запросами приложений доступа к микрофону, камере, контактам и фото. Нужно понять, зачем программам могла понадобиться та или иная функция.

Проверить конфиденциальность можно в настройках телефона. Для безопасности можно ограничить доступ подозрительных ПО к микрофону.