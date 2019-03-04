Роскачество рассказало, как выбрать продукты для блинов на Масленицу

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Специалисты Роскачества рассказали, какие продукты надо выбрать, чтобы получились тонкие и нежные блинчики к Масленице и какие начинки к ним будут самыми вкусными, пишет РИА Новости.
Мука
То, какими получатся блины, зависит от сорта муки и помола. Блины из пшеничной муки высшего сорта или сорта "экстра" получатся тонкими и воздушными".
При этом эксперты отмечают, что мука в плотной бумажной упаковке лучше хранится и не плесневеет, ее идеальный цвет— белый и кремовый, важно обратить внимание на срок годности продукта.
Масло
Для жарки блинов рекомендуется выбирать рафинированное масло. Оно содержит меньше полезных веществ, однако выдерживает температуру до 230°С, не пенится и не дымит, а также обладает нейтральным вкусом, уточняют эксперты.
Эксперты отмечают, что аппетитный блеск блинчиков зависит от сливочного масла. Настоящее масло делают из молочных жиров, используя коровье молоко, сливки и другие продукты переработки молока.
Яйца
При выборе яиц следует обратить внимание на маркировку. Буква "д" обозначает, что яйцо— диетическое.
Такие яйца не хранятся при отрицательной температуре и реализуются в течение семи дней.
Начинки
Популярные начинки для блинчиков— мед, сгущенное молоко и творог.
Видами монофлорных сортов меда по ГОСТу являются всего три: гречишный, липовый и подсолнечниковый. При покупке меда обращайте внимание на дату производства и на цветок, с которого он был собран. Так, например, в мае не цветут подсолнухи, поэтому майский мед с этого цветка откачать просто невозможно.
Что касается сгущенки, в составе настоящего продукта может быть только молоко и сахар, подчеркивают специалисты. А при выборе творога важно смотреть на наименование продукта, в котором должно содержаться слово "творог".