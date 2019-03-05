Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать цветы к 8 Марта

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Специалисты Роспотребнадзора назвали два правила, как выбрать красивый букет и создать условия, чтобы он простоял дольше.
Главное, чем необходимо руководствоваться при выборе живых цветов, - это свежесть каждого цветка, и второе – правильные условия хранения.
Выбрать самые свежие
- Обратите внимание на стебель, который не должен быть слишком сухим. Хорошим признаком свежести цветов является наличие так называемой "рубашки" или "рубашечного листа" - это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки.
- Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы, это признак того, что срок жизни такого цветка значительно больше.
- Эластичность лепестков – один из главнейших признаков того, что цветок действительно свеж.
- Отсутствие любых искусственных украшений на бутоне, которые, как может оказаться, лишь отвлекают ваше внимание от вялости самих цветом.
Сохранить свежесть
- Лучший способ сохранить живые цветы - это поставить их в вазу с водой сразу же после покупки.
- Исключить резкие перепады температур, особенно если букет приобретается зимой, лучше заносить цветы в тепло не сразу, а оставить их ненадолго, к примеру, в прихожей.
- Обработайте стебли перед тем, как поставить цветы в вазу. Если у цветка мягкий, толстый стебель, то предпочтительнее косой срез: чем толще стебель цветка, тем длиннее должен быть срез. Жесткие, древовидные стебли растений необходимо сначала обломать или обрезать, а концы расщепить ножом или "размочалить".
- Удалите нижние листья – как подсохшие, так и свежие, потому что находясь под водой, они подвержены гниению, а это создает неприятный запах и среду для размножения гнилостных бактерий.
- Не стоит ставить в одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений.
- Веточка туи может превратить любой букет в "долгожителя".
- Букет роз, тюльпанов, гвоздик будет дольше вас радовать, если вы добавите в вазу щепотку сахара.