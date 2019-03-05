Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать цветы к 8 Марта

Роспотребнадзор дал рекомендации по правилам выбора живых цветов в преддверии Международного женского дня.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Специалисты Роспотребнадзора назвали два правила, как выбрать красивый букет и создать условия, чтобы он простоял дольше.

Главное, чем необходимо руководствоваться при выборе живых цветов, - это свежесть каждого цветка, и второе – правильные условия хранения.

Выбрать самые свежие

Обратите внимание на стебель, который не должен быть слишком сухим. Хорошим признаком свежести цветов является наличие так называемой "рубашки" или "рубашечного листа" - это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки.

Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы, это признак того, что срок жизни такого цветка значительно больше.

Эластичность лепестков – один из главнейших признаков того, что цветок действительно свеж.

Отсутствие любых искусственных украшений на бутоне, которые, как может оказаться, лишь отвлекают ваше внимание от вялости самих цветом.

Сохранить свежесть