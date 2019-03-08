МВД России составило список потенциально опасных пород собак

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. МВД России подготовило перечень потенциально опасных собак, в который будет внесено 69 пород, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный портал проектов нормативных правовых актов.

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В список попали породы собак, обладающих генетически детерминированными качествами агрессии и силы, а также породы, используемые для травли, и "аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку".

В перечень вошли, в частности, австралийская кабанья собака, айну, американский бульдог, питбультерьер, стаффордширский терьер, аргентинский дог, бордосский дог, булли кутта, бультерьер, бурбуль, волкособ, горская гончая, доберман, кавказская овчарка, карельская медвежья собака, московская сторожевая, ротвейлер, среднеазиатская овчарка.

Отмечается, что выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается. Если на огороженной территории находится потенциально опасная собака, о ее наличии должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.