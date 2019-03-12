Роскачество рассказало, как правильно выбрать продукты во время Великого поста

За семь недель до Пасхи начинается Великий пост, важнейший из многодневных постов православной церкви. В 2019 году Великий пост начался 11 марта и продлится до 27 апреля включительно.

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Роскачество дало рекомендации по выбору круп и растительного масла, часто приобретаемых во время Великого поста.

Рис

Для приготовления риса как самостоятельного блюда, чтобы крупа не слипалась при варке и получилась рассыпчатой, подойдет длинозерный рис (индика). Варится он чуть дольше обычных белых сортов, получается мягким и рассыпчатым.

Для приготовления супов, ризотто, паэльи, подойдет среднезерный рис - более короткий и широкий. Несмотря на то, что его зерна немного слипаются, блюда из этого риса получаются более нежными.

По словам специалистов, круглозерновой рис в готовом виде представляет собой кремообразную массу, поэтому он идеален для приготовления пирогов, вязкой каши и пудингов.

Эксперты отмечают, что при выборе риса необходимо обратить внимание на зерна, они должны быть цельными (не колотыми), одной длины и формы и в упаковке не должна содержаться шелуха.

При этом, стоит посмотреть и на дату расфасовки риса – чем свежее рис, тем он качественнее.

© Sputnik / Томас Тхайцук Великий пост: рецепты блюд на три седмицы

Гречка

При выборе гречки специалисты советуют обратить внимание на форму крупы: ядро гречихи должно быть цельное, но не раздробленное.

Если в упаковке мало черных или выделяющихся по цвету ядер, это значит, что гречка чище и лучше просеяна.

После термической обработки гречка должна приобретать насыщенный шоколадный цвет.

Специалисты напомнили, что любой продукт утрачивает свои полезные свойства при длительной термической обработке. В случае с гречкой, достаточно 20 минут после начала варки, и она теряет свои полезные свойства, поэтому лучше сократить это время до пяти минут (а после настаивать кашу примерно в течение часа). А еще лучше "запаривать" крупу, а не варить.

Растительное масло

Растительное масло входит в список разрешенных в пост продуктов.

Для жарки и приготовления пищи при высоких температурах отлично подходит рафинированное масло: оно очищено с помощью разнообразных технологических процессов и обладает нейтральным вкусом и запахом.

Нерафинированное масло проходит лишь механическую фильтрацию, это позволяет сохранить запах семечек, поэтому оно хорошо подходит для салатов.

Также важно правильно хранить масло. Бутылку с маслом надо убрать в темное прохладное место, оптимальная температура хранения подсолнечного масла – от +5 до +20 °С. У нерафинированного масла срок хранения всего несколько месяцев, причем вскрытую бутылку лучше всего употребить в течение 4–5 недель. Дольше всего хранится рафинированное масло – до 18 месяцев.