Роскачество рассказало, как правильно выбрать продукты во время Великого поста

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Роскачество дало рекомендации по выбору круп и растительного масла, часто приобретаемых во время Великого поста.
Рис
- Для приготовления риса как самостоятельного блюда, чтобы крупа не слипалась при варке и получилась рассыпчатой, подойдет длинозерный рис (индика). Варится он чуть дольше обычных белых сортов, получается мягким и рассыпчатым.
- Для приготовления супов, ризотто, паэльи, подойдет среднезерный рис - более короткий и широкий. Несмотря на то, что его зерна немного слипаются, блюда из этого риса получаются более нежными.
- По словам специалистов, круглозерновой рис в готовом виде представляет собой кремообразную массу, поэтому он идеален для приготовления пирогов, вязкой каши и пудингов.
Эксперты отмечают, что при выборе риса необходимо обратить внимание на зерна, они должны быть цельными (не колотыми), одной длины и формы и в упаковке не должна содержаться шелуха.
При этом, стоит посмотреть и на дату расфасовки риса – чем свежее рис, тем он качественнее.
Гречка
При выборе гречки специалисты советуют обратить внимание на форму крупы: ядро гречихи должно быть цельное, но не раздробленное.
Если в упаковке мало черных или выделяющихся по цвету ядер, это значит, что гречка чище и лучше просеяна.
После термической обработки гречка должна приобретать насыщенный шоколадный цвет.
Специалисты напомнили, что любой продукт утрачивает свои полезные свойства при длительной термической обработке. В случае с гречкой, достаточно 20 минут после начала варки, и она теряет свои полезные свойства, поэтому лучше сократить это время до пяти минут (а после настаивать кашу примерно в течение часа). А еще лучше "запаривать" крупу, а не варить.
Растительное масло
Растительное масло входит в список разрешенных в пост продуктов.
Для жарки и приготовления пищи при высоких температурах отлично подходит рафинированное масло: оно очищено с помощью разнообразных технологических процессов и обладает нейтральным вкусом и запахом.
Нерафинированное масло проходит лишь механическую фильтрацию, это позволяет сохранить запах семечек, поэтому оно хорошо подходит для салатов.
Также важно правильно хранить масло. Бутылку с маслом надо убрать в темное прохладное место, оптимальная температура хранения подсолнечного масла – от +5 до +20 °С. У нерафинированного масла срок хранения всего несколько месяцев, причем вскрытую бутылку лучше всего употребить в течение 4–5 недель. Дольше всего хранится рафинированное масло – до 18 месяцев.