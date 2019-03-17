Сканеры для обнаружения оружия и наркотиков разработали в России

Российские ученые разработали усовершенствованные мобильные сканеры для контроля грузов и транспортных средств.

СУХУМ, 17 мар — Sputnik. Мобильные сканеры, которые могут обнаружить оружие, боеприпасы, наркотические и взрывчатые вещества за 30-сантиметровой стальной преградой разработали российские ученые, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по производству компании "Скантроник Системс" Сергея Симочко.

Пресс-служба ЮВО Cоставлен рейтинг крупнейших в мире экспортеров оружия

По словам Симочко, 13 мобильных инспекционно-досмотровых комплексов уже установлены в пунктах пропуска через государственную границу России. Используют комплексы в целях транспортной безопасности.

Устройства, созданные компанией "Скантроник Системс" на основе научных разработок Лаборатории электронных ускорителей МГУ, размещены на автомобильных шасси, что позволяет оперативно их перемещать.

Развернуть мобильный комплекс из транспортного в рабочее положение занимает менее получаса, а сам процесс сканирования занимает менее минуты, сообщил Симочко.