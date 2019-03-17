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Пограничный пункт пропуска Изварино после обстрела

Сканеры для обнаружения оружия и наркотиков разработали в России

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Российские ученые разработали усовершенствованные мобильные сканеры для контроля грузов и транспортных средств.

СУХУМ, 17 мар — Sputnik. Мобильные сканеры, которые могут обнаружить оружие, боеприпасы, наркотические и взрывчатые вещества за 30-сантиметровой стальной преградой разработали российские ученые, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по производству компании "Скантроник Системс" Сергея Симочко.

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Пресс-служба ЮВО
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По словам Симочко, 13 мобильных инспекционно-досмотровых комплексов уже установлены в пунктах пропуска через государственную границу России. Используют комплексы в целях транспортной безопасности.

Устройства, созданные компанией "Скантроник Системс" на основе научных разработок Лаборатории электронных ускорителей МГУ, размещены на автомобильных шасси, что позволяет оперативно их перемещать.

Развернуть мобильный комплекс из транспортного в рабочее положение занимает менее получаса, а сам процесс сканирования занимает менее минуты, сообщил Симочко.

Теги:
наркотики, оружие, Транспортная безопасность, Россия


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