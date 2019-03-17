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Офис Google в Силиконовой долине

Google отверг обвинения Трампа в сотрудничестве с китайскими военными

CC BY 2.0 / David Armano / A Day In Silicon Valley
Общество
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Google напомнил властям США о том, сколько делает для Пентагона, в ответ на обвинения в сотрудничестве с китайскими военными.

СУХУМ, 17 мар — Sputnik. В корпорации Google отвергли обвинения президента США Дональда Трампа в сотрудничестве с Китаем, сообщает портал "360" со ссылкой на телеканал NBC.

Отмечается, что по словам представителя компании, Google работает с правительством США, в том числе с министерством обороны, во многих областях, включая кибербезопасность, рекрутинг и здравоохранение.

Ранее о сотрудничестве Google и Китая заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд. По его словам, работа, которую компания выполняет для Китая, приносит косвенную пользу военным страны. После этого Дональд Трамп обвинил Google в сотрудничестве с Китаем.

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Теги:
США, Китай, Дональд Трамп, Google


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