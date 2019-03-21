Наушники Sennheiser, Sony и Bose признали лучшими в России

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Согласно исследованию специалистов Роскачества и Международной ассамблеи организации потребительских испытаний, опубликованному на официальной сайте организации, самыми удобными наушниками признаны проводные Sennheiser HD 630VB.

На втором месте беспроводные Sony WH-1000XM2, третье - проводные Bose SoundSport (iOs). В рейтинг также попала продукция Sennheiser, Bang and Olufsen, JBL, Bowers & Wilkins и Urbanears.В двадцатку лучших также вошли наушники AKG, Bose, Beats, Audio-Technica, Apple и Samsung

Эксперты протестировали 93 модели проводных и 84 пары беспроводных наушников, изучив и на предмет качества передачи звука, прочности, функциональности и удобства.

Отмечается, что профессиональные (студийные) наушники, которые требуют применения стационарных усилителей и чаще всего не предназначены для портативного использования, в исследование не вошли.

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Как отмечают медики, вне зависимости от характеристик наушников, при неправильном использовании они могут причинить вред здоровью. Специалисты рекомендуют слушать музыку в наушниках не более трех часов в день, максимум - два часа подряд, причем не на максимальной громкости.