ВОЗ заявила о снижении смертности от туберкулеза в мире на 42 процента

СУХУМ, 24 мар – Sputnik. В период с 2000 по 2017 годы от туберкулеза удалось вылечить 54 миллиона человек, смертность от этого опасного легочного заболевания сократилась за это время на 42 процента, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Туберкулезу особенно подвержены курящие табак взрослые, тем не менее, в зоне риска люди всех возрастов, отмечает ВОЗ. В 2017 году, в частности, им заболело свыше одного миллиона детей, 230 тысяч из них погибли. Всего в 2017 году от заболевания погибли более полутора миллионов человек.
Свыше 95 процентов случаев заболеваемости и смертей приходятся на развивающие страны.
В Абхазии противотуберкулезная программа была запущена сразу после окончания Отечественной войны народа Абхазии в 1993 году международной организацией "Врачи без границ". С 2011 года эта программу постепенно начали сокращать, и обязанности за ее реализацию взяло на себя Министерство здравоохранения республики. Была создана Национальная противотуберкулезная программа, цели и задачи которой заключаются в уменьшении распространения этого вируса, стабилизации ситуации.
К марту 2019 года по всей территории республики функционирует восемь амбулаторных пунктов, в каждом из которых работают по одному врачу и медсестре.
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Во всем мире 24 марта проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом, призванный привлечь внимание общества к заболеванию, которое по-прежнему остается одним и опаснейших в мире.