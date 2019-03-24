ВОЗ заявила о снижении смертности от туберкулеза в мире на 42 процента

Более полутора миллионов человек погибли от туберкулеза в 2017 году, среди них 230 тысяч детей.

СУХУМ, 24 мар – Sputnik. В период с 2000 по 2017 годы от туберкулеза удалось вылечить 54 миллиона человек, смертность от этого опасного легочного заболевания сократилась за это время на 42 процента, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первые рубежи: как борются с туберкулезом в Абхазии

Туберкулезу особенно подвержены курящие табак взрослые, тем не менее, в зоне риска люди всех возрастов, отмечает ВОЗ. В 2017 году, в частности, им заболело свыше одного миллиона детей, 230 тысяч из них погибли. Всего в 2017 году от заболевания погибли более полутора миллионов человек.

Свыше 95 процентов случаев заболеваемости и смертей приходятся на развивающие страны.

В Абхазии противотуберкулезная программа была запущена сразу после окончания Отечественной войны народа Абхазии в 1993 году международной организацией "Врачи без границ". С 2011 года эта программу постепенно начали сокращать, и обязанности за ее реализацию взяло на себя Министерство здравоохранения республики. Была создана Национальная противотуберкулезная программа, цели и задачи которой заключаются в уменьшении распространения этого вируса, стабилизации ситуации.

К марту 2019 года по всей территории республики функционирует восемь амбулаторных пунктов, в каждом из которых работают по одному врачу и медсестре.

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Во всем мире 24 марта проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом, призванный привлечь внимание общества к заболеванию, которое по-прежнему остается одним и опаснейших в мире.