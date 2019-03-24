Учитель на миллион: британка получит премию за уроки в школе

Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея в пятый раз вручит премию в один миллион долларов за выдающийся вклад в профессию учителя.

СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Премию в размере одного миллиона долларов получит Андриа Зафираку - учитель изобразительных искусств и текстильного дела из школы в неблагополучном районе города Бристоль в Великобритании, сообщает РИА Новости.

Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея, который основал крупнейшую на Ближнем Востоке сеть частных детских садов и школ GEMS Education, в пятый раз вручит премию в один миллион долларов за выдающийся вклад в профессию учителя.

В текущем году на премию было подано 10 тысяч заявок из 179 стран. В финал соревнования пробились десять претендентов из Австралии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Грузии, Индии, Кении, Нидерландов, США и Японии. Церемония вручения премии состоится в воскресенье в Дубае.