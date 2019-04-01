Aviasales назвал самые популярные у иностранцев города России

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар названы самыми популярными у иностранцев российскими городами по версии сервиса по поиску авиабилетов Aviasales.

Как сообщает РИА Новости, в первом квартале этого года в сравнении с аналогичными показателями прошлого года спрос на перелеты из-за рубежа в Россию за год вырос в три раза, а средний чек увеличился на треть и составил 13 574 рубля.

Отмечаются, что бронируют авиабилеты на города из списка по большей части жители Армении, Турции, Азербайджана, Израиля и Казахстана. Также зафиксированы бронирования из Бразилии, Бангладеш, Кубы и Эквадора.