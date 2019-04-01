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Голосовые сообщения "ВКонтакте" попали в открытый доступ

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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В понедельник 1 апреля пользователи соцсети "ВКонтакте" сообщили об открытом доступе к голосовым сообщениям в разделе "Документы".

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Часть голосовых сообщений пользователей российской соцсети "ВКонтакте" оказалась в открытом доступе в понедельник 1 апреля, сообщает портал "360".

Личные голосовые сообщения случайных людей можно было обнаружить и прослушать в разделе "Документы", вбив в поисковой строке audiocomment.3g. Также можно было определить и владельца файла, в ссылке на аудио содержится id страницы пользователя.

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В пресс-службе "ВКонтакте" сообщили, что все голосовые сообщения в приложении "ВКонтакте" защищены и никто, кроме самих участников переписки, не может получить к ним доступ. При этом сама соцсеть не использует файлы формата audiocomment.3gp для голосовых сообщений.

"По нашим данным, в раздел "Документы" попала часть аудиосообщений, которые пользователи загружали через сторонние неофициальные приложения. Мы настоятельно рекомендуем использовать официальные приложения "ВКонтакте"", — сообщили в пресс-службе.

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В компании также пообещали оперативно выключить поиск по данной фразе для "дальнейшего разбирательства".

Теги:
ВКонтакте


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