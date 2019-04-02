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"ВКонтакте" удалила аудиосообщения пользователей из общего доступа

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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"ВКонтакте" удалила около двух тысяч голосовых сообщений, которые оказались в публичном доступе.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Соцсеть "ВКонтакте" удалила из публичного доступа голосовые сообщения пользователей, которые они загрузили через неофициальные приложения, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Голосовые сообщения "ВКонтакте" попали в открытый доступ

Отмечается, что всего было удалено около двух тысяч файлов. При этом в компании подчеркнули, что уязвимости "ВКонтакте" нет — все голосовые сообщения в официальном приложении "ВКонтакте" всегда были защищены.

"Никто, кроме самих участников переписки, не сможет получить к ним доступ. "ВКонтакте" не использует файлы формата audiocomment.3gp для голосовых сообщений", - отмечается в сообщении компании.

При этом представители "ВКонтакте" порекомендовали пользователям использовать официальные приложения социальной сети.

Ранее в понедельник пользователи соцсети сообщили об открытом доступе к голосовым сообщениям в разделе "Документы". Отмечалось, что сообщения находятся по поиску "audiocomment.3gp". При этом в компании заверяли, что уязвимости нет, ВК не хранит голосовые сообщения пользователей в открытом доступе, а обнаруженные сообщения загружались пользователями через неофициальные приложения.

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