Адвокат Вышинского предполагает, что его задержат по возвращении на Украину

Юрист Кирилл Доманский, защищающий в суде интересы журналиста Кирилла Вышинского, считают, что его задержат по возвращении на Украину.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский не исключает, что его могут задержать во возвращении на родину из Брюсселя, где он участвовал в экспертной конференции по итогам первого тура президентских выборов на Украине.

"Я знаю, что после моего публичного объявления, что я буду здесь (в Брюсселе. — Прим. ред.) выступать по всем этим вопросам, генеральная прокуратура Украины выдвинула повестку, которой на 2 апреля назначено вручение мне уведомления о подозрении в совершении какого-то преступления", — цитирует юриста РИА Новости.

Доманский уточнил, что не знает, о каком преступлении могла бы идти речь, но полагает, что это связано с прошедшими у него дома обысками.

Также адвокат считает, что все происходящее направлено на то, чтобы он не вернулся в страну.

© Sputnik / Стрингер Вышинский проголосовал на выборах президента Украины

"Поскольку они очень боятся моего присутствия 4 апреля на судебном заседании (по делу Вышинского. — Прим. ред.)", — добавил он.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке республик Донбасса и госизмене.

Накануне Подольский суд Киева продлил арест журналиста до 24 мая. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что журналиста арестовали за его прямую профессиональную деятельность. Обеспокоенность выражал и генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти поддержать ценности свободы выражения мнений и немедленно освободить Вышинского.