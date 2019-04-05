Генпрокуратура Украины завела дело на адвоката Вышинского

СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Генеральная прокуратура Украины завела дело на адвоката Андрея Доманского, который защищает в суде интересы руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Юриста заподозрили в незаконной приватизации нежилого дома на территории заповедника "Древний Киев", сообщает РИА Новости.

Доманский связал возбужденное дело с попыткой украинских властей повлиять на процессы, в том числе по делу российского журналиста Вышинского.

© Sputnik / Стрингер Адвокат Вышинского предполагает, что его задержат по возвращении на Украину

Меру пресечения Доманскому суд определит 8 апреля. Ему грозит от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

В середине января в доме адвоката прошли обыски. В Генпрокуратуре заявили, что изъяли документы, связанные с делом 2013 года "об отчуждении коммунального имущества в Киеве по заниженной цене".

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что журналиста арестовали за его прямую профессиональную деятельность. Обеспокоенность выражал и генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти поддержать ценности свободы выражения мнений и немедленно освободить Вышинского.